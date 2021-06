Az MTI-hez szerdán eljuttatott veszélyjelzésük szerint Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyére adtak ki harmadfokú, az ország többi területére másodfokú figyelmeztetést. Mint kiemelték: a napi középhőmérséklet az ország döntő részén csütörtökön is meghaladja a 26, 27, az Alföldön és a Dunántúl délkeleti részén a 28, 29 fokot.

Korábban azt közölték: várhatóan csütörtökön tetőzik a hőség: a maximumok 33 és 39 fok között alakulnak.

QP | Quality Placement

Budapestre, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala megyére zivatarveszély miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Már szerda éjszaka zivatarrendszer érintheti a Dunántúlt. Csütörtök délután pedig főként az Északi-középhegység tágabb környezetében, az Alföld északi, északkeleti vidékein, valamint a középső tájakon lehetnek zivatarok, majd a késő esti órákban újabb zivatarrendszer kerülhet közel az északnyugati határokhoz. A zivatarokat viharos széllökések kísérhetik, az erősebb gócokhoz jégeső, intenzív csapadék is társulhat.

A tartós hőség miatt Müller Cecília országos tisztifőorvos keddtől csütörtök éjfélig rendelte el legmagasabb fokú intézkedését, a hőségriadót.

Az OMSZ emellett arra is figyelmeztetett, hogy csürtörtökön is extrém UV-B sugárzás várható országszerte. Az MTI-hez szerda este eljuttatott figyelmeztetésük szerint valamennyi régióban meghaladhatja a 8-as szintet, Észak-Magyarországon és a Dél-Dunántúlon akár a 8,5-öt is elérheti az UV-B sugárzás maximuma.

Ilyenkor normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. A meteorológiai szolgálat mindenkitől azt kéri, fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, és 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata mindenképpen javasolt.