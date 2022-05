Szerda estig a napsütést fátyol- és gomolyfelhők zavarják, főként az északnyugati megyékben a gomolyok időszakosan össze is állhatnak. Késő délutánig csak néhol, majd egyre többfelé alakul ki zápor, zivatar. A délnyugati területeken heves zivatarok kialakulására is van esély. Az északnyugati szél nagy területen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős lökések is előfordulhatnak, valamint a zivatarok környezetében átmenetileg viharos, károkozó széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 32 fok között várható, de északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Késő estére 15 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet.

Csütörtökre virradó éjszaka a hidegfront felhőzete átvonul felettünk, mögötte egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, de hajnalig még maradhatnak néhol erősen felhős körzetek. Az éjszaka első felében többfelé lehetnek záporok, zivatarok, illetve a déli országrészben heves zivatarok is előfordulhatnak, de hajnalra csökken számosságuk. Az északnyugati szél nagy területen lehet erős, de hajnalra nagyrészt már veszít erejéből a szél. A zivatarok környezetében átmenetileg viharos, akár károkozó széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között valószínű, a hidegre hajlamos, szélvédett völgyekben ennél hidegebb is lehet.

Csütörtökön napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél az ország északkeleti felén megerősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között várható.

Pénteken erőteljes gomolyfelhő-képződés, illetve a fátyolfelhők mellett általában több órára kisüt a nap. Kora délutánig számottevő csapadék nem valószínű. Késő délutántól helyenként kialakulhat zápor, zivatar, nagyobb eséllyel a déli, délnyugati megyékben, később északon, északkeleten is lehet néhol zápor. A nyugati, északnyugati szél többfelé megerősödik. Zivatar környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 7 és 17, kora délután 25 és 31 fok között várható - írják a meteorológusok.