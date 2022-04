Csütörtökre virradó éjszaka délnyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet. Az éjszaka második felében az ország déli és északnyugati megyéiben elszórtan előfordulhat eső, zápor. A légmozgás többnyire gyenge, mérsékelt marad, azonban a déli megyékben élénk lökések is kísérhetik a déli szelet. Hajnalban általában 4 és 7 fok között alakul a hőmérséklet, de a fagyzugos részeken 0 fok körüli értékek is lehetnek, míg délen pár fokkal enyhébb maradhat az idő.

Csütörtökön nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Napközben a Tiszántúl kivételével több órára kisüt a nap. Késő délutántól nyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Napközben eső, zápor a legnagyobb valószínűséggel a déli és keleti területeken fordulhat elő. Az Északi-középhegység nyugati részén némi eséllyel zivatar is előfordulhat. A délnyugati szél több helyen élénk lesz, néhol meg is erősödik, a Dunántúlon átmeneti jelleggel északnyugatira vált. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 17 és 21 fok között várható, azonban a tartósabban felhős, csapadékos Tiszántúlon több fokkal hidegebb is lehet.

Pénteken általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Hosszabb-rövidebb napos időszakok is lehetnek. Az ország északi felén szórványosan, déli felén néhol előfordul eső, zápor. A nyugati, délnyugati szelet sokfelé erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 4, 10, délután 16 és 23 fok között alakul.

Szombaton nagyrészt erősen felhős vagy borult időre számíthatunk. Többfelé várható eső, záporeső. A nap első felében helyenként zivatar is előfordulhat. A nyugati, északnyugati szelet erős, főként a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 18 fok között valószínű, helyenként még délelőtt áll be - írják a meteorológusok.