Csütörtökre virradó éjszaka a gomolyfelhők összeesnek, majd gyengén fátyolfelhős vagy derült ég lesz a jellemző. Csapadék nem lesz. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul, de a fagyra érzékeny területeken, völgyekben alacsonyabb értékeket is mérhetnek.

Csütörtökön napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel tarkítva. Csapadék (zápor, zivatar) a délután második felétől, kis eséllyel az északnyugati, északi területeken fordulhat elő. A déli szél északnyugatira, nyugatira fordul, az északi területeken több helyen lehetnek élénk, helyenként erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.

Pénteken szakadozott felhőzóna vonul át észak, északnyugat felől dél, délkelet felé. Emellett hosszabb-rövidebb időre mindenhol kisüt a nap. Összességében hazánk több pontján előfordulhat záporeső, zivatar, de maradhatnak száraz területek is. Néhol akár hevesebb zivatargóc is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északi, északnyugati szél. Zivatar környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12, 19, a délutáni órákban 24 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, délkeleten lesz a melegebb.

Szombaton a gomoly- és fátyolfelhők mellett hazánk nagy részén több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem valószínű, de egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat, nagyobb eséllyel a nyugati, délnyugati megyékben. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet hajnalban 9, 16, délután általában 24 és 29 fok között alakul - írják a meteorológusok.