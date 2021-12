Általában elfeledkezünk arról, hogy genetikailag nem vagyunk egyformák, tehát az immunrendszerünk működése sem egyforma. Van, ahol jobban működik az immunmemória, mint másoknál. Az oltások lényege a memória létrehozása és egy egyenletes védettség kialakítása – magyarázta az ATV Start című műsorában a szakértő .

Az immunológus úgy látja, összességében csökken a járvány súlyossága és terjedése, bízhatunk talán abban, hogy a járvány egyre enyhébb lesz, ugyanakkor a vírus evolúciója miatt, egyre fertőzőbbé is válik.

Ez azt jelenti, hogy egyre több ember fogja megkapni az egyre gyengébb betegséget okozó fertőzést, de mivel abszolút számokban egyre több ember kapja meg, valószínűsége, hogy a súlyosabb fertőzések is megjelennek. Hozzátette, hogy a halálozás száma is elképzelhető, hogy abszolút értékben megnő.

Az immunológus megjegyezte, nem szabad fellélegezni az omikronnál, csak tudomásul kell venni bizonyos biológiai törvényszerűségeket.

Falus arról is beszélt, hogy az oltások is egyre jobbak, mert nem csak a vírusoknak van evolúciója, hanem a tudomány is fejlődik. A Pfizer például hamarosan létrehoz egy omikron-specifikus oltást, ami jobb ez ellen a variáns ellen. Hangsúlyozta, hogy a mostani védőoltás is jó az omikron ellen, annak az esélye, hogy a korábbi védőoltás egyáltalán ne hasson, a nullával egyenlő.