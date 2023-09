Miközben a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Rétvári Bence szerint rendben elindulhatott a 2023/2024-es tanév, az iskolakezdés nem mindenhol zökkenőmentes, legfőképp a kormány által folyamatosan tagadott tanár- és pénzhiány, valamint a státusztörvény törvényi szabályozások miatt – írja a Népszava.

Budapesten a 18. kerületi Bókay Árpád Általános Iskolában például ideglenes órarenddel kezdték meg a tanítást, mert a fenntartó Külső-Pesti Tankerületi Központ nem fogadta el az intézmény által leadott tantárgyfelosztást, a szülőknek címzett tájékoztató levél szerint a tankerület más iskolái is hasonlóképp jártak. Így az iskolák nem köthetnek szerződést az óraadókkal, nyugdíjasokkal, így jövő héten ideiglenes órarend lesz, a kémia és matematika órák is helyettesítve lesznek.

Nincs tanár, omlik a vakolat

Különös iskolakezdés volt a Borsod megyei Monokon a Kossuth Lajos Általános Iskolában is, ahol a diákoknak nem Monokon, hanem a mintegy nyolc kilométerrel arrébb lévő legyesbényei iskolában kellett elkezdeniük a tanévet. Nem nyitott ki idén a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium sem, az iskolavezetés tájékoztatása szerint a tanítás hétfőn négy különböző helyszínen kezdődött meg, s várhatóan szeptember 15-ig így is marad. Ennek oka, hogy az iskola tornatermének teteje még júliusban beszakadt, a helyreállítást pedig nem sikerült elvégezni tanévkezdésig. Gyömrőn a Fekete István Általános Iskola olyan rossz állapotban van, hogy a szülők már féltették beengedni gyermekeiket.

Konténertermekben indult az oktatás.

A Szülői Hang Közösséghez is záporoznak a szülői panaszok: van, aki arról számolt be, hogy a gyermeke osztályában a fizikaórákat is a magyarszakos tanár fogja tartani. Több szülő arról is írt, hogy az iskolai KRÉTA-rendszerbe feltöltött órarendben előfordul, hogy egy-egy tantárgynál a pedagógus neve helyén a „betöltetlen álláshely” kiírás szerepel.