A szülők azt tapasztalják, hogy szinte minden osztályban elő-előfordul egy-egy gyanús- vagy igazolt koronavírusos eset - írja a Telex. A szülők egymás közötti tapasztalatcseréjéből az is kiderül, hogy az iskolák az ilyen helyzetekre egészen különbözőképpen reagálnak: van, ahol mindenkit hazaküldenek, máshol csak a közvetlen kontaktoknak kell otthon maradniuk egy ideig.

Ez megfelel a jelenlegi szabályoknak. Egészen más elbírálás alá esik ugyanis, ha a fertőzés vagy annak gyanúja a 7-12. évfolyamon történik, ahol a diákok többségét már beoltották, vagy az 1-6. évfolyamon, ahol döntően oltatlan tanulók vannak. Különösen érdekes helyzetek alakultak ki a 6. évfolyamokon, ahol a diákok egy része már betöltötte a 12. életévet, a másik részük pedig még nem.

Az egyik budapesti iskola 6. osztályában október közepén covidos lett egy diák. A közelében ülő diákok közül néhányat mint közvetlen kontaktot hazaküldtek 10 napos karanténba, de nem mindenkit. Voltak ugyanis olyanok, akik már 12 évesek elmúltak és kaptak oltást: ők továbbra is járhattak iskolába.

Még bonyolultabb helyzetet teremt egy iskolában, ha a tanár lesz fertőzött. Egy másik, szintén fővárosi iskolában az egyik tanítónő lett covidos. Megoldották a helyettesítést, az oktatás ment tovább, de ezután pár gyerek is fertőzött lett. Az igazgató ezután azt írta a szülőknek, hogy aki nem akarja bevinni a gyerekét, annak igazolja a hiányzást. Másnap már csak az osztályból kevesebb mint tízen mentek be az iskolába. Ezután a másik a tanítónő is covidos lett, így aztán már mindenki otthon maradt. Ekkor pár napig a neten küldte az anyagot a tanárnő, majd néhány nap valódi digitális oktatás következett.