Karácsony Gergely: nem a kínai emberek ellen tüntettünk, hanem Magyarország szuverenitásáért

A főpolgármester válaszolt a kínai nagykövetség levelére: ha az ország a belügyeibe való beavatkozásnak is tekinti, hogy olyan szavakat használ, mint a jogállam, a demokrácia, akkor is kitart ezek mellett. Egyeztetésre hívja az ellenzéki pártokat, hogy meghatározzák saját Kína-politikájukat. Arról is írt, hogy a kormány hajlandó támogatni egy népszavazást a Fudan Egyetem budapesti kampuszáról.