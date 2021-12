Akár 20 százalékkal is emelkedhet idén a fenyőfa ára- mondta az InfoRádiónak Orlóci László a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének elnöke. Az előjelzések szerint 10-20 százalékkal kell idén többet fizetni a fenyőfákért, mint tavaly. Újdonság, hogy korábban a méterár volt etalon a fenyőknél, mostanra egyre gyakrabban darabárat határoznak meg, ezért figyelni kell és számolni egy kicsit, a tavalyi árakra rátéve az emelkedést, ebből következtetni, hogy a darabár reális-e vagy sem.

Több ok is meghúzódik az áremelkedés mögött, az egyik a szállítási költségek emelkedése, a másik az euróárfolyam, de drágább lett magának a növénynek az előállítása is. Itthon közel kétmillió fenyőfát termelnek és szállítanak piacra. Az import aránya jelentős, 400-500 ezer fenyő is a forgalomba kerülhet külföldről.

Általában a nordmann jegenyefenyőket hozzák be, ugyanis ilyet nem lehet Magyarországon kellő minőségben megtermelni. A korábbi kedvenc lucfenyőből viszont van hazai termés, de a divat változik, ezért most a legnagyobb kereslet az import nordmann fenyőre van. A korábban népszerű ezüstfenyő mára szinte eltűnik a kínálatból.