Az ajándékmentes karácsony kétségkívül modern és fenntartható elgondolás, ám a magyarok körében mégis fontos szerepet tölt be a hagyomány. Az ajándékozási kedv minden évben magas hazánkban, idén pedig kezd visszatérni a járványhelyzet előtti állapot - írja a Hungarikum Alkusz cégcsoport kkv és lakossági ügyfelek kiszolgálására szakosodott tagvállalata, a HUNPénzügyi Tervező Kft.

A GKI Digital adatai szerint idén személyenként átlagosan nyolc embernek terveznek karácsonyi ajándékot vásárolni a magyarok. Bár ez a szám a tavalyi évben visszaszorult öt főre, idén, a hatvan százalék körüli átoltottság bátrabbá, optimistábbá tette a lakosságot és újra megteltek a bevásárlóközpontok, az üzletek pedig felkészültek a karácsonyi dömpingre. Ebben az évben a karácsonyi ajándékokra szánt keret átlagosan 60 411 forint, ami 15,5 százalékos növekedést jelent a tavalyi 52 300 forinthoz képest, egy ajándékra pedig átlagosan 9017 forint jut.

Sokan nem kívánják elengedni az ajándékozás rég bevált szokását, még akkor sem, ha a szükséges összeg nem áll azonnal rendelkezésükre. Egy kölcsönkért összeg, vagy egy hitel igénybevételénél azonban egyáltalán nem mindegy, milyen konstrukció mellett dönt az ügyfél, ugyanis egy rosszul megválasztott törlesztési mód, akár komoly gondot is okozhat a jövő évi költségvetésben.

Áruhitel, személyi kölcsön, hitelkártya – mikor, melyiket?

Egy áruhitel igénylése abban a boltban történik, ahol vásárolni szeretne az ügyfél. Ezt a típust gyakran nulla százalékos kamattal hirdetik, ez azonban nem azonos a nulla százalékos THM-mel. Előfordulhat, hogy egy áruhitel kamata nulla, mégis az igényelt összegnél többet kell a hitel lejártával visszafizetnünk, hiszen a hitel teljes költségét a teljes hiteldíjmutató jelöli, ami még kiegészülhet egyéb keresztértékesítési termékkel, amivel a vásárló később fog szembesülni.

Az áruhitel előnye és egyben hátránya is, hogy gyorsan, a terméket árusító üzletben igényelhető. Előnye, hiszen pozitív elbírálás esetén azonnal, a termék kiválasztását követően elérhető, hátránya viszont, hogy egy boltban gyakran csak egy áruhitel áll rendelkezésünkre (nem tudjuk tehát megversenyeztetni az egyes bankok ajánlatait) és viszonylag gyorsan kell döntenünk a hitel igényléséről.

Egyre több ügyfél választja tudatosan a személyi kölcsönt is. A felelős döntést nagyban segítheti, ha személyikölcsön-kalkulátort használ és előzetesen átnézi a bankok ajánlatait, ugyanis a kalkulátorok segítségével néhány perc alatt hasznos összehasonlítást kaphat. A megfelelő ajánlat kiválasztásában és az ügyintézési folyamatban hiteltanácsadó segítségét is igénybe lehet venni. Bankfióki ügyintézés során ma már léteznek olyan termékek, melyek a pozitív elbírálás után szinte azonnal folyósítanak. A személyi kölcsön előnye, hogy nem csak az adott termékre fordítható, hanem szabadon felhasználható, azaz több terméket akár több áruházban is meg tud venni belőle a hitelfelvevő.

A hitelkártya a hitelkeret erejéig használható, gyakorlatilag egy folyamatosan rendelkezésre álló, szabadfelhasználású hitel, ha úgy tetszik, a legnagyobb szabadságot nyújtó tartalék. A megfelelő használattal akár 40 napig kamatmentesen is lehet használni, vásárlás után egyes bankok különböző jóváírásokat, kedvezményeket csatolnak a kártyahasználathoz, ezért az ügyfelek vagy árkedvezményben részesülhetnek vagy jóváírást kapnak a vásárlásuk után, tehát különböző előnyökre tehetnek szert. Ugyanakkor fontos, hogy nagyon tudatosan használja a keretet, különben magas kamatokkal szembesülhet.