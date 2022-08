A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a VG érdeklődésére elárulta, 4326 egyéni vállalkozó adta be a szükséges adatlapot annak érdekében, hogy az új kata alá tartozhasson szeptember 1-jétől.

Az első tíz napban 4326 egyéni vállalkozó adta be a szükséges adatlapot annak érdekében, hogy az új kata alá tartozhasson szeptember 1-jétől – közölte a VG megkeresésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az eddig a kisadózó vállalkozások tételes adója alá tartozók augusztus 1. és szeptember 25. között nyújthatják be nyilatkozataikat, az új kata-alanyiság szeptember 1-jétől jön létre. A NAV arra is felhívta a figyelmet, hogy a tevékenységét év közben kezdő egyéni vállalkozó az új kata választását a webes ügysegéden keresztül jelentheti be, a már működő egyéni vállalkozó a 22T101E jelű adatlapon jelezheti a választását.

A kata módosítása körülbelül 450 ezer embert érint Magyarországon, a változtatással kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, nem bír el az ország 450 ezer katást, a mostani háborús körülmények között egyszerűen nem fér bele.

Akinek nem felel meg az új kata, vagy azt nem választhatja, számos kedvező adózási mód áll a rendelkezésére - véli a PM. Az egyéni vállalkozóknak az átalányadózás, a cégeknek a kisvállalati adó lehet alternatíva. A kedvezőbbé váló szabályok miatt a művészeknek pedig az ekho lehet a legjobb választás.

Tavaly még mintegy 41 ezren ekhoztak, de szeptembertől ez a szám jelentősen megnőhet.

Szeptember 1-jétől csak 15 százalék lesz a fizetendő ekho mértéke. Ezért az íróknak, az újságíróknak, az előadóknak, a sportolóknak, a művészeknek, illetve az előadásokban segédkező szakmák képviselőinek (például hangmérnökök, díszletezők, statiszták, sminkesek, jelmezkészítők) megéri az ekhót választani.