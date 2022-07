Az OTP Elemzési Központ és az OTP Global Markets szakértői minden évben elkészítik az OTP Private Banking ügyfelei számára az éves Befektetési Stratégiát, amit negyedévente frissítenek. Így a szakértők az anyag következő negyedéves frissítése kapcsán is megfogalmazták az előttünk álló időszak gazdasági kilátásait, azonosították azokat a fő trendeket és lehetőségeket, amire befektetői szemmel érdemes figyelni. A legfontosabb megállapításokból öt tendenciát emeltünk ki az alábbi összeállításban.

A szakértők szerint az inflációs félelmeket a recessziós aggodalmak váltják fel a következő hónapokban a nemzetközi piacokon. Az Egyesült Államok gazdasága már a második negyedévben enyhe technikai recesszióba süllyedhetett, és a lejtmenet nem biztos, hogy itt megáll. Az elemzők további romlást is elképzelhetőnek tartanak az előttünk álló időszakban. A 2022-es és a 2023-as növekedési várakozások az eurozóna esetében is lefelé módosultak, igen jelentős további lefelé mutató kockázatok mellett. Az OTP Global Markets szakértői szerint a magánszektor az eurózónában jól teljesít, de a koronavírus-járványból történő kilábalás még mindig nem fejeződött be. Emellett az orosz-ukrán konfliktus is újabb külső sokkhatást eredményezett, aminek leglátványosabb tünete az energiaköltségek drasztikus növekedése. A gázszállítások őszi leállása ráadásul az energiakrízis fokozódásán keresztül jelent további érdemi kockázatot.

Magyarországon az elemzők várakozások szerint a GDP növekedése az idei év második negyedévhez képest le fog lassulni, és az idei 5 százalékról a negyedik negyedévre és 2023-ra 2 százalékra eshet vissza. A lassulás okai között szerepel többek között az Oroszországgal és Ukrajnával folytatott kereskedelem visszaesése, a magánbefektetési hajlandóság csökkenése, a reáljövedelem-emelkedés fékeződése, valamint a sokkal szigorúbb gazdaságpolitika, és ezzel összefüggésben a hitelkereslet és fogyasztás várható visszaesése. A szakértők szigorodó gazdaságpolitikára számítanak, ami negatívan befolyásolhatja a reáljövedelmeket, miközben a magasabb kamatlábak egyszerre foghatják vissza fogyasztást és a hitelkeresletet is.

Sanyarú ősz jön: a következő hónapok még az inflációról fognak szólni

Az elmúlt hónapokban elszabadult infláció világszerte évtizedes rekordokat dönt. A májusban mért 8,6 százalékos infláció 40 éves csúcsot ért el az Egyesült Államokban, miközben júniusra az eurózónában is 8,6 százalékra nőtt a drágulás az előzetes adatok szerint.

A következő hónapok még az infláció növekedéséről fognak szólni, ezzel együtt a megkezdett monetáris szigorítás által kiváltott keresleti oldali fékezés a következő fél évben gyenge növekedést és továbbra is a jegybanki cél feletti, de már a normalizálódó irányba mozduló inflációt hozhat. Az infláció tetőzését világszinten, így hazánkban is év végére prognosztizáljuk 13 százalékos szinten. 2023-ra 8 százalék feletti inflációt várunk itthon” – mondta el Tardos Gergely, az OTP Elemezési Központ vezetője még azelőtt, hogy bejelentették volna a rezsicsökkentéssel kapcsolatos korlátozást.

Az a nemrég bejelentett intézkedés, miszerint átalakul a hazai lakossági gáz- és áramszolgáltatás és az átlag feletti fogyasztásért piaci árat kell fizetni, 20 százalék környékére emelheti az idei inflációs csúcsot, a jövő évi éves átlagos infláció pedig 13 százalék környékén alakulhat.

A nyersanyagárak korrekciója és az ellátási lánccal kapcsolatos problémák mérséklődése is némi reményt adhat arra, hogy az infláció lecsengése elindulhat, igaz mind a kínai covid-politika, mind az európai energiaválság további kellemetlen meglepetések okozhat az elkövetkező hónapokban.

A dollár emelkedő trendje megtörhetetlen, rég látott nyomás alatt a forint

Az elmúlt negyedévben a dollár 5 százalékkal tovább erősödött ez euróval szemben, elérve a paritást jelentő szinteket. Bár az elemzői GDP növekedési várakozások az USA és az eurozóna esetében is hasonló szintekre jöttek le, a magasabb energiaárak, és az orosz gázcsapok elzárásának lehetősége miatt az európai növekedést (és a folyó fizetési mérleg egyenleget) illetően jelentősebb lefele mutató kockázatok látszanak. Az inflációs várakozások is hasonló ütemben és magasságba emelkedtek az utóbbi hónapokban, és mivel az USA-ban az inflációs probléma szélesebb bázisú, emiatt a jegybank jóval erősebb kamatemeléseket hajthat majd végre. A piac az Európai Központi Banktól (EKB) is érdemi kamatemeléseket árazott be. Ebben azonban jóval nagyobb lefele mutató kockázatok vannak, hiszen a gazdasági növekedés gyengébb, komolyabb kockázatok látszanak, ráadásul az EKB-nak a periféria hozam spreadek kitágulására is figyelnie kell majd. Emiatt a két régió közötti reálhozam különbség jelentős, kedvezve ezzel a dollárnak.

A magasabb energiaárak, a laza fiskális politika, az ellátási láncokban jelentkező nehézségek, valamint az európai uniós források felhasználhatóságáról szóló megállapodás hiánya együttesen továbbra is a magyar deviza ellen hatnak, így a forint hosszabb távon is gyenge maradhat mind a dollárhoz, mind az euróhoz képest.

Az inflációs nyomás várható mérséklődését is figyelembe véve az OTP Bank szakértői felfelé mutató kockázatok mellett arra számítanak, hogy a forint euróval szembeni árfolyama a következő hónapokban a 420-as szint alatt stabilizálódik.

Új szelek a kötvény- és nyersanyagpiacokon

A gazdasági környezet gyors változása következtében a befektetési termékek piacán is trendforduló látszik kibontakozni. A hosszú lejáratú kötvények ismét egyre vonzóbb célpontot kínálhatnak, összefüggésben az amerikai 10 éves államkötvény-hozamok alakulásával, ezért az eddigi alulsúlyozás helyett ezek semleges súlyozását javasolja az OTP Global Markets.

A nyersanyagpiacok huzamosabb ideje állócsillagként mutattak irányt a befektetőknek, de ezen a téren is változások kezdődtek. A recessziós fenyegetés erősödése ugyanis a keresleti oldalon kockázatot jelent, és a nyersanyagárak korrekciója már meg is kezdődött. Azonban az olaj- és gázpiacokon továbbra is komoly ellátási oldali bizonytalanságok tapasztalhatóak, így semlegesre módosítottuk az az erre vonatkozó ajánlásukat – fejtette ki Sándor Dávid, az OTP Global Markets Multi Asset Elemzési Osztályának vezetője.

Védekezésre felkészülni a részvénypiacokon

Bár az értékeltségi szintek a hosszú távú átlagokhoz tértek már vissza a részvénypiacokon, ez továbbra sem tükrözi megfelelő mértékben a gazdaság lassulásából és ezzel együtt a profitkilátások romlásából fakadó kockázatokat, ezért a részvények kapcsán továbbra is alulsúlyozás javasolt.

Egyes szektorok ugyanakkor ez alól kivételt képezhetnek. Így a kockázatkerülő piaci környezetre pozícionálva magunkat a defenzív szektorok papírjai, mint az egészségügy vagy az alapvető fogyasztási javak, továbbra is jó befektetési célpontot jelenthetnek. A dollár erősödő trendje sértetlen, továbbra is ez a preferált deviza, és az arany is elkezdheti visszanyerni defenzív jellegét, ahogy a gazdasági kilátások romlanak és a hosszú kötvényhozamok csökkenni kezdenek.