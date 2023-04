Minden érvényes pályázatot benyújtó, kistelepülésen működő kisbolt csaknem 3 millió forint támogatást kap a kormánytól – közölte Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

Még tavaly novemberben jelentették be, hogy a kormány pályázati lehetőséget biztosít a kétezer fő alatti településeken működő kisboltoknak, ezzel támogatva azt, hogy helyben elérhetőek maradjanak a lakosság számára a mindennapi életvitelhez szükséges alapvető élelmiszerek – írja a Magyar Nemzet. A pályázatokat január 31-ig lehetett benyújtani.

Két hónappal később pedig már itt állunk, és örömmel jelenthetjük be, hogy minden érvényes pályázatot benyújtó üzlet számára támogatást tudunk biztosítani. Az elnyert összegek működési támogatásra, azaz rezsiköltségre, benzinköltségre, bérköltségre számolhatóak el

– emelte ki a kormánybiztos, és hozzátette: 2806 kisbolt adott be érvényes pályázatot, és valamennyi nyer is egyszeri, egyösszegű, vissza nem térítendő működési támogatást, amelyet rövid időn belül folyósítanak is.

A pályázati felhívás népszerűségét és egyszerűségét mutatja, hogy a pályázatra jogosultak közel 70 százaléka igényelt is támogatást

– mutatott rá Gyopáros Alpár.