Az Academy of Achievement (Amerikai Teljesítmények Akadémiája) immár kitüntetett tagja Karikó Katalin, a Covid-19 pandémia megfékezésére hivatott „mRNS-alapú vakcina anyjának” is nevezett biokémikus, aki a Szegedi Tudományegyetem volt hallgatója és kutatóprofesszora, a Pennsylvaniai Egyetem adjunktusa és a BioNTech cég vezető alelnöke.

A Golden Plate Award ("Aranytányér”) elismerést öt – a művészetek, a közszolgálat, a tudomány és felfedezés, az üzleti élet, a sport – kategóriában adják át. A rangos díjat megkapta már – többek között – a filmrendező Steven Spielberg, a béke Nobel-díjas Mihail S. Gorbacsov; a Magyarországról indult atomfizikus Teller Ede; a Microsoft Corporation társalapítója, Bill Gates; a profi kosaras Michael Jordan is - írja a Szegedi Tudományegyetem közleményében.

Dinner tonight in the presence of 3 extraordinary scientists who happen to be women: Andrea Ghez, @kkariko, and @francesarnold. pic.twitter.com/Y5NWGxFyLL— Ardem Patapoutian (@ardemp) December 24, 2021