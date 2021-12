A kormány 755 milliárd forintot von el, sokat bukik az egészségügy, Budapest, Paks II. és a beruházások

Szerdán jelentette be a Pénzügyminisztérium, hogy egyes állami beruházások átütemezésével 755 milliárd forint megtakarítást ér el a jövő évi költségvetésben. Most kiderült, hogy honnan vonják el a tételeket 2022-ben: bukik Paks II., a turisztikai fejlesztések, az Egészséges Budapest Program is.