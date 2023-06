Nyilvánosságra hozták a 2022-es országos kompetenciamérés eredményeit. A diákokat matematika, szövegértés, valamint angol és német nyelv mellett természettudományból is tesztelték és most először digitális formában oldhatták meg a feladatokat. Teszteket a 6., 8. és 10. évfolyamon összesen 256 734 tanuló töltött ki 3045 intézmény 4266 feladatellátási helyén.

Az elmúlt években az országos kompetenciamérésekben átállás történt így a 2021-2022-es tanévben már teljesen digitálisan, a Tehetségkapu online felületén zajlottak a felmérések - mondta az MTI-nek Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal (OH) elnöke.

Az 1999-ben bevezetett papíralapú mérés lebonyolítása, majd az eredmények kiértékelése hatalmas munkát jelentett, emellett a gyerekek érdeklődése, módszerei is változtak, az új generációtól a papíralapú mérés meglehetősen távoli, ezért döntöttek úgy 2015-ben, hogy elindítják az átállási folyamatot.

Matematikából a 8. és 10 évfolyamon az előző évekhez hasonló eredményt értek el a diákok, 6. évfolyamon az átlageredmény jelentősen javult, szövegértésből a 8. és 10. évfolyamon romlás figyelhető meg, 6. évfolyamon pedig hasonló szinten vannak az eredmények mint egy évvel korábban - összegezte az adatokat Velkey Kristóf Gábor, az OH köznevelési elemzési főosztályának vezetője. Úgy gondolják, hogy a romló eredményekben a mérőeszközváltás mellett a koronavírus-járvány is jelentős szerepet játszhatott.

Így teljesítettek a diákok matematikából

Az átlageredmények matekból:

a 6. évfolyamon 1493, (+25) pont;

a 8. évfolyamon 1602, (-7) pont;

a 10. évfolyamon 1646 (-7) ponttal kevesebb, mint egy évvel korábban.

Az OH részletes jelentés szerint a hatodikosok eredménye szinte megegyezik a Covid19-járvány előtt utolsó 2019-es mérés eredménnyel, de arra felhívják a figyelmet, hogy 2020-ban a mérés elmaradt a világjárvány miatt.

A 8. és 10. évfolyamon 2019-ben az elmúlt tágan vett évtized legjobb tanulói átlageredményei születtek, amihez viszonyítva alacsonyabbak a 2022-es eredmények és a 10. évfolyamon a 2018-as eredményekkel vannak egy szinten.

Az OH szerint a 6. és 10. évfolyam eredménye a 2008-2021 közti mérések eredményeinek átlagától magasabb, míg a 8. évfolyam eredménye alacsonyabb lett.

Az OH szerint a 6. évfolyamon az országos átlagjavulását követte, hogy a hét képességszintből a harmadik képesség szint alatt teljesítő tanulók aránya csökkent, a rosszul teljesítők aránya 6,1 százalékponttal kevesebb, mint 2021-ben.

Viszont a 8. és 10. évfolyamon nőtt az alacsonyabb képességszinteken teljesítők aránya 2021-hez képest.

Matekból a kimagaslóan teljesítő tanulók aránya

a 6. évfolyamon 2,3 százalék;

a 8. évfolyamon 9,9 százalék;

a 10. évfolyamon 17,9 százalék volt.

Brutálisan rossz szövegértést írtak a diákok



Átlageredmények:

a 6. évfolyamon 1475, (-3) pont;

a 8. évfolyamon 1535, (-54) pont;

a 10. évfolyamon 1600 (-51) pontot értek el, mint egy évvel korábban.

Azt az OH is elismeri, hogy a szövegértés területén mindhárom évfolyam átlageredménye csökkent a 2021. évi eredményekhez képest. A jelentés szerint a mérőeszközváltás is okozhatta a tanulók képességeinek változását, de azt kiemelték:

a nemzetközi mérésekre kitekintve is azt tapasztalták, hogy a digitális szövegértés mérésen rosszabbul teljesítenek a magyar tanulók a papír alapú méréshez képest.

Az évfolyamok közti fejlődést mutatja, hogy míg 6. évfolyamon 26 százalék azok aránya, akik nem érték el a 3. képességi szintet, ez az arány 8. évfolyamon 18 százalékra, 10. évfolyamon pedig 14 százalékra csökkent.

Most először volt természettudományos mérés



Most volt az első országos természettudomány mérés. Mint ahogy a jelentésből kiderül a matematika és szövegértés területekhez hasonlóan itt is megfigyelhető, hogy a 8. évfolyamon a tanulók nagyobb része teljesít jobban. Míg 6. évfolyamon a 3. képességszint alatt teljesítő tanulók aránya 32,2 százalék, addig a 8. évfolyamon csak a tanulók 20,1 százaléka sorolható ide.

A legjobban teljesítő tanulók aránya a 6. évfolyamon 4,5 százalék, míg a 8. évfolyamon 11,5 százalék volt.

Nyelvi kompetenciák



A 6. évfolyamon az angol nyelvi mérésben részt vevő tanulók 66,8 százaléka érte el az elvárt A1 szintet. A régi típusú idegen nyelvi mérésben ez az arány 2015 és 2021 között 65 és 90 százalék között ingadozott. Összesen a tanulók 27,4 százaléka teljesített A1, 16,6 százaléka pedig A2 szinten.

A tanulók 22,8 százaléka ennél is jobban, B1 szinten vagy efölött teljesített.

A 8. évfolyamos tanulók 59,4 százaléka érte el a számukra előírt A2 szintet. 2015 és 2021 között a megfelelt tanulók aránya 50 és 75 százalék között ingadozott. A 2022-es mérésen a tanulók 15,7 százaléka A2 szinten, 43,7 százaléka pedig B1 szinten vagy efölött teljesített.

Fiúk vs. lányok

A fiúk és a lányok matematika és szövegértés eredményei jelentősen különböznek egymástól – írják a részletes jelentésben. Matematikából a kompetenciamérésen mindhárom évfolyamon jobb átlageredményt értek el a fiúk, mint a lányok.

Szövegértésből mindhárom évfolyamon a lányok értek el jobb átlageredményt. A nyelvi mérések átlageredményeit nemek szerinti bontásban vizsgálva német nyelvnél látszik jelentősebb különbség a két nem között. A 6. évfolyamon 32 pont, a 8. évfolyamon pedig 47 pont különbséget figyeltek meg a lányok javára.

Az angol idegen nyelvi mérés eredményében a 6. évfolyamon nincsen különbség a fiúk és a lányok teljesítményében, a 8. évfolyamon a lányok átlageredménye 7 ponttal magasabb a fiúk eredményénél.