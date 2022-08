Az orrunk előtt esik szét a magyar egészségügy

Most jött el az idő az egészségügy átalakításához, mivel az állami egészségügy olyan pazarlóan működik, hogy Isten pénze is kevés lenne rá, mondta Bazsó Péter idegsebész, aki sokáig a Honvédkórház orvosigazgatója volt, most pedig a Duna Medical Centert főigazgatója.