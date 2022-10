A kormány áttekintette az európai uniós tárgyalások állását, úgy látják, eredményesen le lehet zárni a tárgyalásokat - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányszóvivői sajtótájékoztatón. Összesen 17 vállalást tett Magyarország a korrupció ellen és az uniós források átlátható felhasználása érdekében.

Ezen belül az egy ajánlatos közbeszerzési eljárások arányának csökkentését is vállalta Magyarország, a közbeszerzésekkel kapcsolatos versenyt, az ilyen eljárások értékelését is javítják, a mikro-, kis- és középvállalkozások közbeszerzéseken való részvételét is segítik. Az OLAF-fal való együttműködést is megerősítik, emellett egy Integritás Hatóságot is létrehoztak. Az ehhez szükséges törvényjavaslatokat benyújtották, és végre is fogják hajtani. Orbán Viktor miniszterelnök levélben köszönte meg a határidő hosszabbítását - tette hozzá Gulyás.

Pedagógus-béremelés is lesz, 2025-re a diplomás átlagbér 80 százalékát kell elérniük a béreknek. Ennek érdekében 2023-ban 20,8, 2024-ben a mai bázishoz képest 25 százalékkal, 2025-ben pedig a jelenlegi bázishoz képes 29-30 százalékkal nőnek a bérek. A pedagógusbérek nem megfelelőek, ebben a kormány és az Európai Unió egyetértenek. 2025-ben a pedagógus átlagbér 777 673 forint lehet majd az előrejelzések szerint.

Energetikai kérdéseket is tárgyalt a kormány. Magyarország energiaellátása biztosítva van - mondta Gulyás. Az árak magasak, de sok országban nincs is elegendő gáz. A gáztárolókat Magyarországon folyamatosan töltik fel, fél évre biztosítva van az gázellátás. Ettől függetlenül az energiarendszerben változásokra van szükség. Ha sikerül megállapodni az unióval, a helyreállítási alap hitel részét zöld átállásra és az áramhálózat fejlesztésére fordítja majd az állam.

A jövőben változtatni kell majd a napelemes betáplálási rendszeren, mivel a hálózat nem tud már több energiát befogadni. Az ezt követően napelemet telepítők csak a saját háztartásukban tudják majd felhasználni az energiát, nem kell majd a szolgáltató engedélye sem a telepítéshez. Ez a szabály egyelőre csak a majdani igénylőkre vonatkozik, akiknek már bent van az igényük, azokra nem vonatkozik. A megtérülést ez a változás a szabályozásban lassítja majd a napelemet telepítő háztartások számára.

A Napi.hu kérdésére válaszolva Gulyás Gergely elmondta, hogy a pedagógusok számára készülő bérlakásprogram napirenden van, de részleteket egyelőre nem tudnak mondani. Arról sem adott felvilágosítást a kancelláriaminiszter, hogy hány orosz magánszemély vagyonát fagyasztották be Magyarországon a nemzetközi szankciók miatt. A rekord sebességgel emelkedő euró/forint árfolyam kapcsán a miniszter arról beszélt, az árfolyam stabilitása érdekében a külkereskedelmi hiány mérséklésével és szigorú fiskális politikával tud fellépni a kormány, emellett a jegybanknak is vannak eszközei a magyar fizetőeszköz árfolyamának támogatására.