Fürdőruha-vásárlásra készül? Sokan vannak ezzel így, ami nem csoda: klasszikus strandolásra való idő van a napokban, beütött a kánikula.

Ahogy egyre többen nyitnak a környezetbarát megoldások felé az élet számos területén, úgy egyre többen ismerik fel azt is, hogy korábbi ruházkodási szokásaik is felülvizsgálatra szorulnak. Egyre többen keresik a fenntartható – anyagát, előállítási módját és a cég általános tevékenységét is figyelembe véve zöldnek tekinthető – ruhadarabokat a boltokban. Nem kivétel ez alól persze a fürdőruha sem.

Számos lehetőség merül fel, ha keresgélni kezdünk az interneten: fenntartható, újrahasznosított, ökotextil. Nagy már a választék a „zöld” fürdőruhák terén is.

A tudatos vásárló azonban ezen a ponton megáll, és elgondolkodik, hogy mi is a meglévő lehetőségek közül a létező legfenntarthatóbb megoldás.