A Magyar Hang a közérdekű adatigénylésére adott NNK-válaszból tudta meg, hogy nagy összegű jutalmat kaptak a népegészségügyi központ vezetői a koronavírus-járvány tavaly márciusi kirobbanása óta.

Müller Cecília országos tisztifőorvos tavaly március és idén július között 5,99 millió forintos „motivációs elismerést” kapott, míg két helyettesének összesen bruttó 12,1 millió forintot utaltak el.

Az alkalmazottaknak ennél kisebb pluszjuttatás jutott: 408-an az egészségügyi dolgozóknak járó egyszeri 500 ezer forintos összeget kapták meg, míg 264 embernek szintén nagyjából 500 ezer forintos motivációs elismerést osztottak ki.

Csaknem 140-en írásbeli elismerést is kaptak, amelyhez valamivel több mint 600 ezer forintos juttatás is járt. Karácsonykor 18 ezer forint értékű ajándékot is osztottak, ezt azonban a 920 fős állományon belül nem mindenki kapta meg, csak 756 dolgozó vehette át.

A juttatások teljes összege nagyjából 440 millió forint - olvasható a lap cikkében.