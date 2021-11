A járványelemző elmondása szerint kezdetben itthon is úgy haladt a negyedik hullám, ahogy a viszonylag beoltott nyugati országokban: laposan kúsztak felfelé a számok, de október 15-e körül elkezdtek megváltozni az adatok, ami viszont már nem annyira volt jellemző a „mintaországokban”.

A szakértő szerint ennek több oka is lehet, mégpedig az, hogy a nyugat-európai országokhoz képest hamar kezdtünk el oltani, tehát az oltások hatása is hamarabb múlik, miközben a jelek szerint a delta variáns újabb mutációja ütötte fel a fejét keleten, és ez a járványhullám gyűrűzött be hozzánk is.

Vattay elmondása szerint az, hogy mikor tetőzik majd a negyedik hullám, attól függ, hogy reagál a társadalom, és milyen intézkedések születnek mikro- és makroszinten.

A szakember úgy véli, „fáziskésésben van az ország”. Ha az történt volna, amire a szakemberek vártak, ami október közepéig tartott, akkor az eddigi intézkedésekkel megúsztuk volna, de két-három hete új helyzet van, amit még nem ismert fel mindenki, ezért sok tekintetben úgy halad a kezelés, mintha még mindig az október közepéig tartó helyzet állna fenn – idézi az atv.hu.

Vattay szerint, ha minden így marad, akkor még 1-2 napig fékeződik a járvány, aztán visszatér az október közepétől november elejéig tartó sebesség, és a következő bő egy hétben megduplázódnak a számok.

A szakértő azt mondta: amikor elkezdünk erre a helyzetre reagálni, akkor kerül egyensúlyba a terjedés és az intézkedések, és ezután 3-4 héttel kerülhet sor a tetőzésre.