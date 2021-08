A világ járványmutatói egyértelműen jelzik, hogy egy rendkívül fertőző vírussal van dolgunk. A tudomány jelenlegi ismeretei és a tapasztalatok alapján is a vakcina a legjobb fegyverünk a vírus ellen. A helyzet gyorsan változik, sok látszólagos ellentmondással találkozhatunk, érthetően sok embert kétségek gyötörnek és számos kérdésre választ várnak. Íme néhány gyakori kérdés és válasz - írja friss posztjában Kemenesi Gábor.

El lehet kapni a vírust és terjeszthetem is teljes vakcinálást követően?

Kemenesi válaszában hangsúlyozza, hogy a jelenleg elérhető vakcinák a súlyos megbetegedés és halálos kimenetel esélyét hivatottak csökkenteni, így a kórházi kezelések számát és a korlátozások szükségességét is csökkentik. Légúti fertőzésekre rendkívüli nagy kihívás teljes védelmet (fertőzés ellen is) biztosító vakcinát gyártani, sokszor nem is lehetséges. A gyakorlati tapasztalatok ugyanakkor azt jelzik, hogy a vakcináltak kisebb eséllyel fertőződnek és adják tovább a vírust.

Állandó kérdés, hogy akkor mi értelme oltást kérni, ha továbbra is elkaphatom a fertőzést?

A virológus emlékeztet rá, hogy a Covid-19 megbetegedés halálos kimenetelű lehet, főként az idősek és bizonyos krónikus megbetegedéssel élők körében. Mivel a fertőzés rendkívül gyorsan terjed és egy-egy járványgócban egyszerre túl sok ember kerül kórházi kezelés alá, a legfontosabb védelmi eszköz, ha ezt a hatást csökkentjük. A vakcináltak körében mind a kórházi kezelés esélye, mind pedig a halálozás aránya jelentősen csökkent.

Az oltottak nem csupán a súlyos kimenetel ellen védettek jobban, de a vírust is kevésbé képesek továbbadni, így a járvány terjedését is fékezik - fogalmaz a kutató.

Miért kell most oltatnom, nem ér rá kivárnom a végét?

A SARS-CoV-2 vírus extrém fertőzőképes, légúton terjedő vírus. Ráadásul immunológiai szempontból teljesen új az emberiség számára, tehát jelenleg az emberiség döntő többsége egyáltalán nem védett ellene – így rendkívül gyorsan és könnyen képes megdöbbentő méretű járványgócokat létrehozni - fejti ki Kemenesi Gábor, hozzátéve, hogy minél hamarabb, minél több ember él az oltás lehetőségével ezt a hatást annál inkább fékezhetjük, ráadásul nem csupán magunkat, hanem másokat is megvédünk.

Sokan dilemmáznak azon is, hogy ha mindenki más beoltatja magát, számít ha ők nem teszem meg?

A válasz szerint az oltással élő emberek körében a súlyos megbetegedés és halálozás esélye jelentősen csökken, ám a vírus még ha kisebb eséllyel is de képesek terjeszteni. Amennyiben valaki nem él a vakcina lehetőségével úgy a súlyos megbetegedés és halálozás ellen is kevésbé védett, elveszíti ezt az előnyt.

Az aggodalmak között kitüntetett helye van annak a kérdésnek, hogy mi a helyzet a vérrögképződéssel?



Kemenesi a ritka mellékhatással kapcsolatban kifejti, a lényeg mindegyik ritka mellékhatás esetében ugyanaz: nagyságrendekkel kockázatosabb a vírussal való fertőződés, így továbbra is jóval biztonságosabb a vakcina általi védelem.

Konkrét számokkal és azok forrásával is szolgál a kutató. Az elmúlt időszakban, bizonyos vakcinák ritka mellékhatásaként megismert jelenségek rendkívül ritkák. Olyannyira ritkák, hogy a tízezres nagyságrendű emberen végzett klinikai vizsgálatok során nem derülhettek ki. Jelenlegi ismereteink szerint a kórkép előfordulási gyakorisága 1/100 000, az ebből fakadó halálozás pedig 1/ 1 000 000, míg ugyanezen ritka trombotikus kórkép megjelenése a COVID19 megbetegedés során ennek tízszerese (https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1005). A normál populációban megfigyelt vérrögképződési gyakoriság a vakcinával összefüggésbe hozott jelenségnél százszor gyakoribb.

További számadat az Egyesült Királyságban beadott 21.2 millió vakcinát követően 168 esetben (0.0008 százalé) találtak vérrögképződést, melyből 32 végződött halállal (0,000151 százalék). Ehhez képest a COVID19 megbetegedés halálozása 2 százalék körül mozog.

Nem feledkezik meg az influenzával való összehasonlításról sem, arra a kérdésre válaszolva, mely szerint "Sosem kaptam influenzaoltást, mégis túléltem. Miért más most a COVID19?"

Először is ez egy jóval fertőzőképesebb vírus, magasabb halálozási mutatóval. A Covid-19 halálosabb az influenzánál és semmiféle védelmünk nincs ellene, mivel új vírus. Kórházba kerülést követően Covid-19 megbetegedéssel nagyjából háromszoros az esélye a halálos kimenetelű kórlefolyásnak - hangsúlyozza Kemenesi Gábor.