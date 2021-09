Csütörtökre virradóra 458 új fertőzöttet igazoltak, 87 beteggel többet, mint egy nappal korábban, ezzel a járvány kezdete óta összesen 816 680 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 4 beteg, így az elhunytak száma 30 118 főre emelkedett a koronavirus.gov.hu adatai szerint.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 779 433 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 7129 főre emelkedett.

343 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 36 fővel többet, mint előző nap.

A lélegeztetőgépen lévők száma továbbra is 40 fő.

A beoltottak száma 5 850 887, azaz egy nap alatt összesen 3885 oltást adtak be. Az oltottak közül közülük 5 558 919 fő már a második oltását is megkapta, 565 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették.