Ujhelyi István szocialista EP-képviselő három hete hiába várja a covid-betegek oltottsági adatait kikérő közérdekű adatigénylésére a választ, Müller Cecília tiszti főorvos legutóbb is további 45 nap haladékot kért a vészhelyzeti leterheltségre hivatkozva - közölte online sajtótájékoztatóján szombaton a politikus. Pedig az adatok megvannak - állítja arra utalva, hogy Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter legutóbbi, montenegrói látogatása során – a kormány beszámolója szerint – bemutatta tárgyalópartnereinek azt a járványügyi tanulmányt, amely 3,7 millió magyar ember oltás utáni fertőzési és halálozási adatait tartalmazza.

„Itt van a negyedik hullám és nem tudjuk, hogy mennyire vagyunk biztonságban. Más országokban épp az oltási kedv erősítése miatt hozzák nyilvánosságra a covidos betegek és elhunytak oltottsági adatait, csak nálunk titkolja ezt az információt a kormányzat” – fogalmazott Ujhelyi, hozzátéve: Kásler miniszter elszólása bizonyítja, hogy a kormány rendelkezik a rendszerezett adatokkal, így egyetlen munkatárs többletmunkájára sincs szükség annak összesítéséhez.

Ujhelyi megjegyezte, a kormány jelenleg is rendszeresen frissített módon nyilvánosságra hozza például az elhunytak adatait, benne az életkorukat és alapbetegségüket, vagyis a kegyeleti okokra történő hivatkozásuk is hibás, s a Kásler Miklós által hivatkozott tanulmány teljes nyilvánosságra hozatala érdekében is újabb közérdekű adatigényléssel élt a minisztérium felé. Ennek törvényi alaphatárideje a napokban szintén lejár.

A politikus szerint a titkolózás hátterében a Sinopharm vakcina esetleges gyengébb hatásfokát állhat. Magyarországon elsősorban épp azt az idős korosztályt oltották ezzel a vakcinával, amelynek körében még maga a kínai gyártó sem ajánlotta annak használatát és amely korosztályhoz most az elhunytak jelentős többségét sorolják.