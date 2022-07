Az elmúlt héten összesen 4663 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 932 788 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - közölte a heti adatokat szerdán a koronavirus.gov.hu. Ez másfélszeres növekedést jelent az egy héttel korábbi adathoz képest és több mint a duplája a két héttel ezelőttinek.

A tájékoztásból kiderül, hogy az elmúlt héten elhunyt 14 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 46 661 főre emelkedett. A gyógyultak száma 1 874 932 főre emelkedett, az aktív fertőzöttek száma pedig 11 195 főre nőtt. Jelenleg 488 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 10-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban pedig 428-an vannak. A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét. A kórházi oltópontokra pénteken 14 és 19 óra között lehet menni időpontfoglalással vagy akár anélkül is.

A beoltottak száma 6 411 997 fő, közülük 6 199 038 fő a második, 3 884 792 fő a harmadik, 305 920 fő már a negyedik oltását is felvette. A járvány visszahúzódása és a magas átoltottság miatt már csak péntekenként van oltás a kórházi oltópontokon, emellett az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól. A vírus a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérjük. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A kedvező járványhelyzetre tekintettel legközelebb jövő héten közlünk járványadatokat.