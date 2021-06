Egy nap leforgása alatt elhunyt 26 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 818 főre emelkedett.

Az utóbbi egy napban 269 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 805 571 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 711 105 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 64 648 főre csökkent.

A hivatalos adatok szerint jelenleg 702 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 78-an vannak lélegeztetőgépen - olvasható a kormányzati honlapon.

A tájékoztatásból kiderül, hogy egy nap alatt 18,7 ezer új tesztet végeztek. A pénteken publikált számok alapján a laboratóriumi vizsgálatok csupán 1,44 százaléka bizonyult pozitívnak - ez a korábbi napokénál is alacsonyabb érték. A pozitivitási arány jelenleg már jóval kisebb a WHO ajánlásának, amely szerint a 5 százalék feletti mutató elégtelen mértékű tesztelést jelez, illetve az alatt tartható ellenőrzés alatt a járvány. (Ez az arány már jóval alacsonyabb a WHO által maximális határként megszabott 12 százalékos értéknél is.)

Eközben zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 238 903, közülük 3 814 194 fő már a második oltását is megkapta.

A magyar lakosság 54 százaléka már megkapta az oltását, szemben az uniós 39 százalékos átlaggal. Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos.

Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer-, Sinopharm- és korlátozott mennyiségben még Szputnyik-oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen- és Moderna- oltás is elérhető. Az érvényes regisztrációval rendelkező még be nem oltott 16-18 évesek is automatikusan tudnak foglalni Pfizer-oltást

Minden olyan helyen továbbra is kötelező a maszk használata, ahol védettek és nem védettek zárt térben találkozhatnak, így a tömegközlekedés során és az üzletekben történő vásárláskor is kötelező a maszk használata.