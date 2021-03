7263 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 641 124 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 189 beteg, így az elhunytak száma 20 161 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 399 961 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 221 002 főre emelkedett.

12 291 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1497-en vannak lélegeztetőgépen.

Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 920 347 fő a beoltottak száma, ebből 689 392 fő már a második oltását is megkapta. A járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk, a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma, ezért a korlátozások továbbra is érvényben vannak. Kérjük, hogy tartsák be az óvintézkedéseket! - írja a központi honlap.