A beoltottak száma 5 628 383 fő, közülük 5 453 177 fő már a második oltását is megkapta – áll a legújabb hivatalos adatközlésben. 26 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 809 672 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 2 beteg, így az elhunytak száma 30 029 fő. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 749 461 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 30 182 főre csökkent. 77 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 10-en vannak lélegeztetőgépen.

A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, ezért kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. Eddig 20 ezren foglaltak időpontot harmadik oltásra és közel 4 ezren már fel is vették azt. Az idősotthonokban is már zajlik a harmadik oltások beadása.

A delta vírusmutáns terjedése miatt kérnek mindenkit, aki még nincs beoltva, hogy regisztráljanak oltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztrációt követő pár napon belül már időpontot is tudnak foglalni.

Emellett fontos, hogy azok is megerősítsék a védelmüket, akik az év elején kapták az oltást. Ők már a harmadik oltásra is tudnak időpontot foglalni. Aki nem tud interneten foglalni az oltásra, az a háziorvosánál is kérheti a harmadik oltás beadását.