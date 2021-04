Közérdekű vagyonkezelő alapítványokat hozna létre a kormány sarkalatos törvénnyel körbebástyázva

A közösségi célok hatékonyabb elérése, a sokféle és gyorsan változó közfeladat korszerű ellátása érdekében közérdekű vagyonkezelő alapítványok jöhetnek létre - jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM). A tárca közleménye szerint az új jogintézményeket a kormány sarkalatos törvényjavaslatban nyújtja be az Országgyűlés elé. A javaslatcsomag a felsőoktatási intézményeket fenntartók mellett további öt alapítvány létrehozását is kezdeményezi, amelyek főként kulturális, képzési, kutatási és tehetséggondozási feladatokat vállalhatnának át az államtól.