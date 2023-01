A tudatos vásárlás már a mobilapplikációval kezdődik

Jelentős összeget spórolhatunk a Lidl Plus mobilapplikációval, amelynek használata új szintre emeli a bevásárlást. Kipróbáltuk a vezető hazai diszkontlánc telefonos alkalmazását és nem csalódtunk: már egy kisebb bevásárlásnál is jelentős megtakarítás érhető el az extra kuponok aktiválásával. Az applikáció használata ráadásul egyszerű, így az idősebbek is könnyen használhatják. Nem véletlen, hogy a vevők harmada már mobilon érvényesíti az extra kedvezményeket.