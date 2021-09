Vitályos Eszter, az Emmi európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára azt javasolja a kormánynak, hogy ne kezdődjön meg a kisoroszi Szigetcsúcson az a fejlesztési beruházás, ami ellen több ezren tiltakoztak idáig. Az államtitkár a Facebook-oldalán a következőket írja:

„Az elmúlt hetekben a közbeszédet meghatározta a kisoroszi szigetcsúcs fejlesztése körül kialakult vita. Fejlesztéspolitikai államtitkárként tudom, hogy a fejlesztések csakis a lakosság messzemenő belátásával és jóérzésével, támogatásával tudnak zökkenőmentesen végigfutni. A rendezett körülmények kialakítása mindannyiunk érdeke, ahogyan az is, hogy a végeredmény mindnyájunk megelégedésére szolgáljon! Éppen ezért, azt a javaslatot tettem a Kormánynak, hogy ne kezdődjön meg a beruházás.” - idézi a portál.

A Szentendrei-sziget legészakibb pontján, a két Duna-ág szétválásánál lévő Szigetcsúcs évtizedek óta legendás helynek számít: sokáig a nagyrészt érintetlen természeti környezet, majd később a kiépítetlenségével is összefüggő romantikája vonzott oda sokakat. Nyári napokon, hétvégéken sokan járnak ide fürdeni, kenuzni, evezni, de vannak, akik hosszabban is itt táboroznak, néhány méterre a vízparttól.

A kisoroszi önkormányzat éppen a „túlturizmusra” hivatkozva akar fejlesztésbe kezdeni a területen, mondván, nincs más választásuk, mint a társadalmi igényeket követve kiépíteni a szükséges infrastruktúrát. Az elfogadott tervek szerint a Szigetcsúcsra vezető utat lebetonozzák, a volt focipályán kibővített parkolót hoznak létre, és összesen 14 mobil konténert, 44 WC-t és harminc zuhanyállást alakítanak ki.

A terület Natura 2000 természeti védettség alatt áll, és a Duna–Ipoly Nemzeti Park is védi elvileg. A nemzeti park az önkormányzati projekttel szemben többféle aggodalmat is megfogalmazott, az illetékes Pest Megyei Kormányhivatal azonban lényegében elfogadta az önkormányzat által megrendelt környezeti hatásbecslésben foglaltakat, és áldását adta a projektre annak ellenére is, hogy a beruházás bevallottan tovább fogja növelni a látogatószámot a védett területen.