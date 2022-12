Ebben a felfokozott vásárlási időszakban felértékelődnek azok a vállalati stratégiák, amelyek megbízható profizmussal kezelik a hagyományosan erős év végi vásárlói rohamot.

A vásárlók elsősorban a megbízható, választékos, mindig friss termékkínálatot, valamint a gyorsan változó, az árérzékeny fogyasztói igényeket kielégítő kiszolgálást részesítik előnyben.

Mindig a vásárló az első

Ezeket a fogyasztói igényeket teljes mértékben figyelemmel kíséri és a gyorsan változó vásárlási szokásokhoz igazítja az egyik vezető hazai diszkontlánc. A Lidl Magyarország erőssége a következetesen átgondolt árukínálat, és a kitűnő ár-érték arány biztonságos elérhetőségében is megmutatkozik, akárcsak az elhivatottság és az udvarias, segítőkész kiszolgálás.

Sőt, miközben mindenki érzi a pénztárcáján a gyakori áremelések hatásait, ezért nem meglepő, hogy – a minőség, frissesség állandó igénye mellett – a termékek ára a legfontosabb szempontként jelenik meg a hazai vásárlóknál. Az áruházlánc erre gyorsan tudott reagálni, mivel mindig is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a legjobb áron biztosítsák a kínálatot.

Ezt a hetente megújuló akciók, kedvezmények is támogatják, amelyeknek köszönhetően általános tapasztalattá vált a kedvező árak miatti vásárlás.

A Lidl-nél nem csak a kínálattal lehetünk megelégedve, de mérésekkel igazolható, az üzletláncnál a legolcsóbb a bevásárlás. Ezt heti akciók, digitális hűségprogram, ingyenesen letölthető applikáció, és a hűségkártya szolgáltatásai könnyítik meg. Emellett rengeteg kupon és nyereményjáték lehetőségével támogatja a vásárlás élményét.

Nyomon követhető minőség

Ehhez alapvető fontossággal illeszkedik, hogy a Lidl üzletekben a lehető legmagasabb minőségi és élelmiszer-biztonsági követelményeknek feleljenek meg a termékek, valamint, hogy azok útja a Lidl polcaitól egészen a termelőhelyig visszakövethető legyen. Ez ugyancsak a vásárló előnyeit tekinti elsődlegesnek, mivel transzparens módon tudja megjeleníteni a folyamatos fejlődés iránti elkötelezettséget.

Kép: Lidl Magyarország

A frissáru kategóriáknál is megjelenik a minőségi, vásárlóbarát, együttműködő szemlélet, akárcsak a zöldség és gyümölcs, a pékáru, a friss húsok, valamint a tej és tejtermékek körében. A Lidl üzletek polcain hetente jellemzően legalább 150-féle friss zöldséget és gyümölcsöt kínálnak, minden áruházban frissességfelelősök közreműködésével, biztosítják nap mint nap a vásárlóknak, hogy a termékek frissek, megfelelő minőségűek legyenek.

Fókuszban a magyar termékek

A mindennapi gondos átválogatások, aprólékos ellenőrzés ahhoz is hozzájárul, hogy a zöldség- és gyümölcskínálat nemcsak kiemelkedően széles a Lidl üzletekben, de magas minőségű is. Kiemelten fontos a vásárlói igények maximális kiszolgálása is a 3600 saját márkás élelmiszer és near-food termékek kínálatában is, amellyel ráadásul a fogyasztói igényeknek megfelelő, sokféle minőségi, magyar árucikk piacra kerülését segítik elő. Ezért nagy hangsúlyt fektet beszállítói fejlesztésére, a kínálat folyamatos bővítésére.

A Lidl Magyarország közismert a magyar termékkínálat folyamatos bővítéséről az üzleteiben, ennek az az egyik fő eredménye, hogy

jelenleg a magyar beszállítóktól vásárolt élelmiszerek értéke az áruházlánc teljes élelmiszerbeszerzésének közel 60 százalékát teszi ki.

Ezzel a hazai vállalkozások számára a helyi növekedést, fejlődést és munkahelyteremtést is elősegíti a vállalat, amely a magyar gazdaság támogatásának és versenyképességének növelése iránt is elkötelezett.

A cikk megjelenését a Lidl Magyarország támogatta.