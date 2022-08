Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) honlapján az utolsó meddőségi beszámoló 2013-as, közel tíz éve nem lehet tudni semmit hazai lombikbébi-statisztikákról - írja az mfor.hu.

2022. január végén hozták létre a Humánreprodukciós Igazgatóságot, ami az állami kézbe került hazai asszisztált reprodukciós kezelések központi feladatait látja el és a Hivatalos Értesítő szerint az új szervezet számára az adatszolgáltatás is kötelező, sőt, egy Nemzeti Humán Reprodukciós Regisztert is létrehoznak, valamint az ellátáshoz kapcsolódó elemzéseket és jelentéseket is végeznek.

2017-ben 6793 lombikbébi-kezelést végeztek az országban, 3781-et magánszolgáltatónál.

2018-ban pedig 7656-ot, és csaknem 4000-et magánrendelőben.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 2017-ben azt publikálta, a 6793 beavatkozásból 1100 szülés során 1306 gyermek született. Magyarországon jelenleg tizenkét állami egészségügyi intézményben lehet lombikprogramba belevágni, ahol pár héttől több hónapig tartó várakozási idővel kell számolniuk az érintetteknek.

De nemcsak a várólista az egyetlen ok, amiért sok magyar pár mégis a külföldi drága lombikkezelést választja (egy IVF-kezelés nagyjából 2500-3500 euró között mozog, mai árfolyamon tehát 1-1,4 millió forintba kerül).

A hazai szabályozás miatt ugyanis sokan elesnek a támogatástól és nemcsak a 45 év felettiek, hanem azok a nők is, akiknek a petesejtjei nem alkalmasak arra, hogy saját gyermekük l ehessen.

Hiszen Magyarországon csak azok az egyenesági 35 évnél fiatalabb női rokonok adományozhatnak petesejtet, akik legalább egyszer már szültek.

Engedélyezni kell az anonim petesejt adományozást



Kaáli Nagy Géza professzor szerint – akinek intézeteit elsőként privatizálták –, Csehországhoz hasonlóan Magyarországon is be kellene vezetni az anonim petesejt adományozást, ami lényegesen költséghatékonyabb, és sokkal több gyermek megszületését eredményezné.

Véleménye szerint teljesen értelmetlen a 40 év feletti nők lombikbébi kezelésének finanszírozása.

Ugyanis, mint mondta, ha lennének közzétett statisztikák – mindenki számára világos lenne, hogy 45 év felé közeledve szinte nulla az esély arra, hogy valakinek lombikbébi kezeléssel saját petesejttel egészséges gyermeke szülessen, másrészt milliárdos közpénzt emészt fel az a nem teljesen veszélytelen óriási hormonmennyiség, amit az idős betegeknek "siker" reményében az orvosok beadnak. Végül, de nem utolsósorban ez legalább 30 százalékos kapacitásbővítést jelentene – személyi és tárgyi befektetések nélkül –, amivel sokkal több gyermek születne, ha csak 40 év alatti nőket kezelnének - mondta a professzor.