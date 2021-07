Szabó Gabriella, a Fővárosi Törvényszék bírája hivatalos panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz, mert állítása szerint kinevezését azért nem hosszabbították meg, mert 2018-ban az EU Bíróságához fordult a frissen életbe lépő magyar menedékjogi szabályozás miatt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a szigorítások összhangban vannak-e az EU-joggal - írja az EUobserver.

A kormány ugyanis 2018-ban bevezetett egy új elfogadhatatlansági okot a mendékjogi törvénybe, ami alapján az összes Szerbián keresztül érkező menedékkérő kérelmét el kellett utasítani. Szabó Gabriella e jogszabály miatt kért előzetes döntéshozatali eljárást, amelynek nyomán 2020-ban az EU bírósága kimondta, hogy a magyar törvény ellentétes az uniós joggal. Szabó Gabriella ezzel a döntésével közvetlen konfrontálódott a kormánnyal és annak migrációellenes törvényével, miután az Európai Bíróság ítélete azt is jelentette, hogy a magyar bíróságok a tövény uniós joggal ellentétes passzusait nem alkalmazhatják.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Újabb ügyben bukott el a magyar kormány Brüsszellel szemben

Alkalmatlan lett

Szabó Gabriella egy firssen kinevezett bíró volt 2018-ban, akit akkor határozott időre, három évre neveztek ki bíróvá. Kinevezését a bíró munkájának a Fővárosi Törvényszék általi értékelése után lehetett volna határozatlan időre változtatni, ám idén márciusban a Törvényszék alkalmatlannak ítélte meg a bírót arra, hogy határozatlan időre nevezze ki - ami azt is jelentette, hogy munkaviszonya június 30-án megszűnt.

A magyar bíró márciusban nyújtott be panaszt az Európai Bizottság alelnökének, Vera Jourovának és az igazságügyi biztosnak, Didier Reyndersnek címezve, amelyben részletezte, miért gondolja azt, hogy elmozdítása politikai okokból történt. Ebben egyebek mellett azt írta, hogy az előetes döntéshozatali eljárás kérelmének benyújtását követően azonnal "zaklatások és diszkrimináció áldozata" lett Magyarországon és a saját bíróságán belül is. Ezek között kormánypárti médiatámadásokat említett, illetve a közigazgatási és munkaügyi bíróság (ahol Szabó is dolgozott) volt elnökének magánjellegű figyelmeztetését, miszerint ilyen döntésekkel "nem fogják határozatlan időre meghosszabbítani" a kinevezését.

Továbbá úgy véli, feltételezhető, hogy az igazságszolgáltatásból való eltávolításának valódi motivációja a magyar kormány politikai érdekeit sértő előzetes döntéshozatalra vonatkozó korábbi végzésével hozható összefüggésbe. Bár felettesei nem hivatkoztak közvetlenül erre, mint kizárása fő okára, véleménye szerint az általános körülmények és bizonyos átfedések egyértelműen mutatják a bírósági vezetés rosszindulatú szándékait.

Szabó Gabriella ügyvédje az EUobservernek azt mondta, hogy ügyfele formálisan és informálisan is kapott arra jelzéseket, hogy "nem kellene kérdéseket feltennie az Európai Bíróságnak." Az ügyvéd többek között azzal is érvelt, hogy ha olyan sok probléma lett volna a munkájával, akkor már korábban közbe kellett volna lépniük, és nem engedni őt 3 évig dolgozni.

A Bizottság vizsgálja az ügyet

Az EUobserver kérdésére az Európai Bizottság illetékes szóvivője megerősítette, hogy a Bizottság a levelet megkapta, és a testület már vizsgálja az abban leírtakat. A Bizottság vizsgálata egy évig is eltarthat - jegyzi meg a brüsszeli portál.

Az EUobserver megkérdezte a Fővárosi Törvényszéket is, amely azt állította, "nem tudja kommentálni" Szabó Gabriella esetét.

Szabó a negatív értékelést szolgálati bíróság előtt is megtámadta.