„Unikornisvadász”, azaz anomália detekciós algoritmusokkal kapcsolatos tanulmány jelent meg a rangos Scientific Reports című nemzetközi tudományos folyóiratban magyar kutatók (Benkő Zsigmond, Bábel Tamás, Somogyvári Zoltán) tollából.

A tanulmány a Wigner Fizikai Kutatóközpont, Komputációs Tudományok osztályán folyó munka eredménye, ahol többek között olyan új számítógépes módszereket fejlesztenek, amelyek segítenek az információ-tengerben, big data állományban megtalálni a rendkívüli és váratlan helyzetekre előre utaló adatokat -olvasható a kutatóközpont közleményében.

Mindennapi életünk általában kiszámíthatóan telik, azonban sokszor megtörténik a váratlan: kihagy alvás közben a szívverésünk, hó esik áprilisban, vagy beszakad a tőzsde, összeomlik a pénzpiac. Ha minden váratlan fordulat nem is, de vannak olyan rendkívüli események, melyek a hétköznapi életünket leíró adatsorokon is nyomot hagynak. Ezeket sokszor egyszerű felismerni, egy tőzsdei összeomlás például „szabad szemmel” is észrevehető árfolyamingadozással jár, máskor azonban sokkal rejtettebbek, az EKG apró eltérései csak a szakembernek tűnnek fel. Az ilyen, nem nyilvánvaló változások megtalálására anomália detekciós algoitmusokat használnak a nagy adatsorok elemzői. Egy ilyen algoritmust fejlesztett ki három magyar kutató, amely segíthet megjósolni, hogy mit hoz a jövő az élet és az üzleti világ számos területén.

Váratlan események nyomában a magyar kutatók

A váratlan események sokszor nemcsak váratlanok, hanem ismeretlenek, vagyis olyanok, amelyeket eddig nem tapasztaltunk. Mintha egy „unikornis” tűnne fel előttünk az erdőben, ezért felismerésük az automatikus módszerek számára komoly kihívást jelent. A Wigner kutatóközpont kutatói új, rendkívüli események felismerésére alkalmas módszerével, felfedezhetőek lesznek ezek az „unikornisok”: az olyan váratlan, hosszan mért idősorokon megjelenő események, melyeknek előre nem ismerjük a jellegzetességeit.

Modern világunkban, ahol az információ az egyik legfontosabb nyersanyag, az új algoritmus fontos és rendkívül hasznos eszköz lehet a rendkívüli és főleg korábban még nem ismert jelenségek felismerésére, amelyek gyakran előre jelezhetnek komoly következményekkel járó változásokat, és számos területen, például a pénzügyben, vagy éppen az egészségügyben, találhat gyakorlati alkalmazásra.