A malmok már a magas, tonnánként 140 ezer forint körüli árú búzából őrölnek, ezért október elején nagyjából mindegyikük meglépte a korábban beharangozott, kilogrammonként 10 forint körüli áremelést – mondta a Világgazdaságnak Lakatos Zoltán, a Gabonaszövetség gabonafeldolgozói tagozatának elnöke, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Ez azt jelenti, hogy most az 50 kilós, zsákos kiszerelésű liszt nettó átadási árának centruma körülbelül 230 forint körül alakul. A tapasztalatok szerint az exportengedélyek kiadásán némileg lassított az állam, de ez a jelenlegi helyzetben nem sokat változtat a piacon, ugyanis az export nem indult be, a minden évben nagy keresletet támasztó olasz vevők például még nem jelentek meg az igényeikkel.

Lakatos Zoltán szerint sok termelő még magasabb búzaárakban reménykedve, és kihasználva azt, hogy elegendő tárolókapacitása és a készletfinanszírozásra elég forrása is van, tartja a búzáját. Ő ennek tudja be, hogy – a lisztpiacon korábban elképzelhetetlennek tartott módon – Romániából és Ausztriából is érkezik liszt Magyarországra.

Jövőre jön a baj



Ez az év még „elketyeg” valahogy, hiszen év végéig majdnem mindenkinek meg van kötve a szerződése az energiaszolgáltatókkal.

A nagy baj majd jövőre lesz, a 250-280 forintos kilowattóránkénti ár már olyan mértékű költségnövekedés, amit az árak emelésével sem lehet majd lekövetni, hiszen a vásárlóerő is csökken.

Áramszámla kalkulátor A normál áram havi éves B éjszakai áram havi éves Kiszámol