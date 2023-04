A MÁV-Volán csoport közölte, az „olcsó, egyszerű és igazságos” díjterméknek köszönhetően májustól korlátlanul lehet utazni vármegyéken, illetve országon belül a MÁV-START, a Volánbusz, a MÁV-HÉV (a héveken Budapest határáig) és a GYSEV helyközi járatain.

Több ezer, de akár több tízezer forinttal csökkenhet a családok havi közlekedési ráfordítása, amennyiben a szülők és a gyerekek is rendszeresen ingáznak a munkahelyük, illetve az iskolájuk és az otthonuk között, de hétvégi kiránduláshoz, rokonlátogatáshoz is igénybe vehetik ezeket a bérleteket, ráadásul az ország- és vármegyebérlet egy termálfürdős kisvasútra is érvényes lesz.

Az árakról és a kedvezményre jogosultak engedményeiről ide kattintva olvashat bővebben.

Először ezen a felületen vehető meg a bérlet elővételben

Eddig mintegy 1,1 millióan töltötték le a mobilalkalmazást, amellyel naponta átlagosan 64 ezer belföldi menetjegyet és jellemzően 1000-1300 bérletet vásárolnak. Az értékesítés közel harmada már ezen zajlik, és fontos eszközévé vált a vonatközlekedéssel kapcsolatos tájékozódásnak is.

Ezért döntött úgy a MÁV-Volán-csoport, hogy elsőként a MÁV mobilalkalmazásban teszi lehetővé a vármegye- és országbérletek elővételi vásárlását.

A MÁV-Volán-csoport arra biztatta utasait, hogy böngésszék az orszagberlet.hu weboldalt, így a MÁV appban, a pénztáraknál, automatáknál is egyszerűbbé, gyorsabbá válik számukra a bérletvásárlás.