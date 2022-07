Menekültek két csoportja támadt egymásra lőfegyverekkel szombat hajnalban a magyar határhoz közeli szabadkai erdőben, meg nem erősített információk szerint legalább hat sérült és egy halott is van, a rendőrség, a katonaság és a mentőszolgálat is nagy erőkkel vonult a helyszínre.

Kép: S zabad Magyar Szó - szmsz.press

Az MTI a szabadkai Pannon RTV helyszínen tartózkodó stábjára hivatkozva azt írja, hogy a sérülések mindegyikét lőfegyver okozta, a legsúlyosabb állapotban egy 16 éves lány van. A szabadkai rendőrségre éjjel háromkor érkezett bejelentés, hogy a szerb-magyar határ mellett fekvő erdőből fegyverropogás hallatszik. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a rendőrség különleges egységei, amelyek golyóálló mellényben közelítették meg a helyszínt. Az erdőt és az arra vezető utakat lezárták. A Pannon RTV információi szerint a rendőrökre is tüzet nyitottak az összecsapás résztvevői.

A szabadkai Szabad Magyar Szó magyar nyelvű hírportál arról írt: Szombaton délelőtt a szerb rendőrség lezárta Szabadkán a Makkhetesi erdőt, miután az éjszaka menekültek csoportjai verekedtek össze. Az egymás közötti leszámolásnak nem hivatalosan több tíz sérültje is van, amit az is alátámaszt, hogy folyamatosan érkeznek a helyszínre a mentőszolgálat egységei, valamint fokozottan növekszik a rendőri jelenlét is.