Szombatra virradó éjszaka az ország nagyobb részén erősen felhős vagy borult időre számíthatunk ismétlődő záporokkal, zivatarokkal, heves zivatarok továbbra is kialakulhatnak, ahol a jellemző kísérőjelenség egyre inkább a felhőszakadás lehet. Az északkeleti harmadban még kevesebb felhő, és többé-kevésbé csapadékmentes idő ígérkezik. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz, de a zivatarokat viharos szélrohamok kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 23 fok között várható.

Szombaton erősen felhős vagy borult égkép lesz a jellemző, ez alól kivételt az ország északkeleti része képez majd, ott számíthatunk a legtöbb szűrt napsütésre. Nagyobb számban a Dunántúlon, illetve a középső országrészen alakulhatnak ki több hullámban záporok, zivatarok, illetve eső is. A legjellemzőbb kísérőjelenség a felhőszakadás lehet. Az északi, északnyugati szél nagy területen lesz élénk, főként a nyugat Dunántúlon erős. A zivatarokat viharos erejű széllökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 31 fok között valószínű, de északkeleten ennél melegebb lesz, 34, 36 fok is előfordulhat.

Vasárnap többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, inkább csak északkeleten valószínű több-kevesebb napsütés. Sokfelé várható eső, zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordul.(Tartósabb eső főleg a Dunántúlon eshet, hevesebb zivatarok elsősorban a Dunától keletre alakulhatnak ki.) Az északi, északnyugati szél sokfelé megerősödik. Zivatarok térségében viharos vagy erősen viharos széllökésekre is számítani lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15, 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20, 27 fok között várható, de a kevésbé felhős, csapadékos északkeleti tájakon 28, 32 fokot is mérhetnek.

Hétfőn nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, inkább csak északkeleten valószínű több-kevesebb napsütés. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordul.(Tartósabb eső főleg a Dunántúlon eshet, hevesebb zivatarok elsősorban a Dunától keletre alakulhatnak ki.) Az északi, északkeleti szél sokfelé megerősödik. Zivatarok térségében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13, 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19, 27 fok között várható, de a kevésbé felhős, csapadékos északkeleti tájakon 28, 32 fokot is mérhetnek - írják a meteorológusok.