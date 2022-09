Szerdára virradó éjszaka nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, nagy területen kiderül az ég. Kora reggel már csak a Tiszántúlon lehetnek erősen felhős, borult tájak. A csapadékzóna kelet felé halad, reggelre már a keleti határvidéken is szinte mindenütt eláll az eső. Ködfoltok előfordulhatnak. A nyugatias szél élénk maradhat több helyen is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 13 fok között valószínű, a felhős, csapadékos területeken lesz enyhébb az idő.

Szerda reggel, délelőtt napos idő várható, majd napközben nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, előbb magasabb, majd alacsonyabb szinteken is. Estig nem várható csapadék, de estétől a Dunántúlon már helyenként előfordulhatnak záporok, néhol esetleg zivatar is lehet. A déli szél a Dunántúlon és a középső megyékben megélénkül, az északnyugati tájakon meg is erősödik. A legmagasabb hőmérséklet általában 16 és 20 fok között alakul.

Csütörtökön az ország északnyugati felén erősen felhős vagy borult lesz az ég, míg a déli, délkeleti tájakon akár többórás napsütés is lehet. Több helyen valószínű eső, zápor, néhol zivatar. A nyugati, délnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A leghidegebb órákban többnyire 6 és 13 fok közötti értékeket mérhetünk. Délután 15, 23 fokra számíthatunk, északnyugaton várható a hűvösebb, délkeleten az enyhébb idő.

Pénteken az ország északnyugati felén erősen felhős vagy borult lesz az ég, míg a déli, délkeleti tájakon akár többórás napsütés is lehet. Több helyen valószínű eső, zápor, néhol zivatar. A délnyugati szelet helyenként élénk lökések kísérik. Hajnalra 7 és 13 fok közé hűl le a levegő. A csúcsérték északnyugaton 15, délkeleten 24 fok körül valószínű - írják a meteorológusok.