Trolibusz, kamion, csuklós busz - ezek voltak 2021-ben a közutak legfélelmetesebb járművei a vétlen autósok számára. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint minden harmadik trolival okoztak olyan balesetet, amelyet a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) rendezett végül, mivel a troli vezetője hibázott. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy szűk városi utcákban közlekedő elektromos járművek általában csak kisebb koccanásokban vehettek részt, az átlagos kár ugyanis, amit okoztak, nem érte el a 350 ezer forintot. Ez nagyjából egy összetört lámpa vagy lökhárító ára lehet.

Ennél jóval félelmetesebb lehet, hogy nagyjából minden hatodik kamionos vontató is részt vett hibás félként balesetben, és ott bizony a károk is hatalmasak voltak, átlagosan 1,86 millió forint értékűek. A legnagyobb átlagos kárérték a statisztikák szerint a vontatóknál volt, a nagyságrendet az dobja meg, ha nem csak a vétlen autósok gépjárművében keletkezik kár, de személyi sérülés is történik, amelyre a biztosítóknak komoly kártérítést, életjáradékot kell fizetniük. Ha a pótkocsi is részt vett a balesetben, a károk szintén milliós nagyságrendűre duzzadhattak, egy 10 tonnánál nehezebb rakománnyal, ha hibázott a kamionos, átlagosan másfél milliós kárt okozott másoknak.

Mindenki óvatlanabbá vált

A jegybanki adatok alapján 2021-ben azonban nem csak a kamionosok, de minden más autós is óvatlanabbul vezetett, mint 2020-ban. A kárgyakoriság 2,35 százalékosra ugrott az előző évi 2,17 százalékról, és egy-egy esemény után átlagosan 750 ezer forintot fizettek a biztosítók. Az is igaz viszont, hogy a 2020-as statisztikát nagy mértékben javították a covid-járvány miatti lezárások, az emberek kevesebbet autóztak, emiatt a baleset is ritkább volt.

A személyautóknál továbbra is igaz az a tendencia, hogy minél nagyobb a gépjármű, annál gyakrabban okoz balesetet, a legkisebb teljesítményű autóknál a kárgyakoriság csupán 1,45 százalékos volt, a 100 kilowattosnál nagyobb kategóriában már 2,74 százalék. Az okozott károk értékében ugyanakkor nincs olyan nagy eltérés, a kisautóknál 688 ezer, a legnagyobb, 180 kilowatt fölöttieknél 783 ezer forint volt az átlagos kárérték.

A motorkerékpároknál hasonló volt a helyzet. 12 kilowatt alatt 0,31 százalékos kárgyakoriságot mértek, a 70 kilowatt fölötti nagy gépeknél már 0,53 százalékosat. Bár sokan panaszkodnak rájuk, e statisztikák alapján a motorosok számítanak az egyik legkevésbé veszélyes közlekedőknek az utakon. Ha hibáznak, az viszont nagyot szól. Az átlagos kárérték a motorosok hibájából bekövetkezett karambolokban meghaladta az egymillió forintot, és a nagyobb motoroknál a másfél milliót is, vagyis egy felelőtlen motoros hasonló mértékű kárt tudott okozni tavaly, mint egy kamionos.

A buszok állnak a halállista élén

A buszoknál a kárgyakoriság jóval magasabb, mint az autóknál vagy a motoroknál, tavaly megközelítette a 7,5 százalékot. A 80-nál nagyobb férőhelyes buszok közül minden nyolcadik okozott valamilyen kárt, amikor helyt kellett állnia a biztosítónak. Hiába gyakoriak azonban a csuklós buszok által okozott balesetek, a keletkezett károk ebben a kategóriában viszonylag alacsonyak voltak, 565 ezer forint volt az átlagos kárérték.

Az utak rémei nem is a csuklósok, hanem az eggyel kisebb, 43-79 férőhelyes járművek. Ezek is gyakran okoznak balesetet, 6 százalék fölött van a kárgyakoriságuk, az okozott balesetekben pedig a károk értéke átlagosan a 2 millió forintot is meghaladta. A még eggyel kisebb, 20-42 személyes buszok okozzák a legnagyobb károkat, bár viszonylag ritkábban karamboloznak, akkor viszont átlagosan 3,7 millió forintot kellett fizetniük a biztosítóknak. Ez rekord összegnek számít az összes járműkategóriában. Ezek a több millió forintos átlagos kifizetések sajnos azt feltételezik, hogy a buszbalesetekben gyakoriak a személyi sérülések, amelyek megnövelik a biztosítók számláit. A korábbi rekord átlagos kárösszeg 2017-ben a 43-79 férőhelyes buszkategóriában volt, nem egészen 3 millió forint, akkor a tragikus kimenetelű veronai buszbaleset miatt lett ilyen magas az átlagos kárkifizetés.

187-en léptek le tavaly a baleset helyszínéről Az MNB a Mabisz Kártalanítási Számla adatait is közzétette. A Mabisz akkor áll helyt egy balesetnél, ha a károkozó autósnak nem volt kötelező biztosítása, vagy pedig ismeretlen a károkozó. Utóbbi esetben csak akkor térít a Kártalanítási Számla, ha súlyos személyi sérülés vagy haláleset történt.

Sajnos 2021-ben is volt 196 olyan eset, hogy emiatt kellett intézkednie a Mabisznak, amely a károsultaknak több mint 22,6 millió forintot fizetett ki. A tételes függőkár-tartalék azonban jóval nagyobb, 939,2 millió forint lett a balesetek után. Tavaly összesen 187 ismeretlen károkozó által okozott baleset volt, vannak azonban olyan ügyek, amelyek a korábbi évekről húzódtak át.

A biztosítási fedezet hiánya miatt 2991 esetben fordultak a Kártalanítási Számlához, ez egymilliárd forintos kifizetést és 2,14 milliárdos függőkár-tartalékot jelentett. A korábbi évek ügyei miatt azonban 3512 káresetet rendezett a Mabisz. A kárkifizetés 1,77 millárd, a tételes függőkár-tartalék csaknem 3 milliárd forint lett ezeknél a baleseteknél.