A hazai felsőoktatásban újszerűnek számító módon, nyílt nemzetközi pályázaton keresi következő rektorát a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME). A kiírásnak nem ez az egyetlen különlegessége – közölte a felsőoktatási intézmény.

Az intézmény fenntartója, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány úgy döntött, hogy a következő rektor kiválasztására új, a hazai felsőoktatásban eddig ismeretlen gyakorlatot vezet be. A legfontosabb újdonság, hogy a most meghirdetett pályázat nemzetközi, azaz a határokon innen és túl is keresik az egyetem számára legalkalmasabb vezetőt.

Nemzeti intézmény vagyunk, ám a művészetek és a design nemzetközi nyelv. Mi azzal tehetjük a legtöbbet Magyarországért, ha olyan egyetemet építünk, ahonnan a hallgatóink a legnagyobb eséllyel és a legmagasabb arányban érnek el világraszóló sikereket. Ehhez az elérhető legjobb rektorra van szükségünk, érkezzen itthonról, a régióból vagy bárhonnan a világból

– fogalmazott a pályázat kiírása kapcsán Böszörményi-Nagy Gergely, a MOME alapítványi elnöke.

Van rá másfél év



Szintén fontos újdonság, hogy a pályázatban a szakmai előélet mellett kiemelt hangsúllyal szerepelnek a vezetői képességekkel kapcsolatos elvárások is. Ilyen például a dinamikus és jövőorientált gondolkodás, a munkatársak mindennapi támogatásának képessége, a kiváló nyelvismeret és az egyetem javára fordítható, magas szintű nemzetközi kapcsolatrendszer.

A pályázat újításai ezzel még nem érnek véget: a MOME fenntartója ugyanis – a hazai felsőoktatásban megszokott szűk néhány hónap helyett – több mint másfél évet szán az új rektor kiválasztására és felkészítésére.

„A kiemelkedő szakmai személyiségek évekre előre megtervezik saját előmenetelüket. Hiába írnánk ki nemzetközi pályázatot, ha nem biztosítanánk a pályázók számára a megfelelő időt. Csak így garantálható a jelöltekkel folytatott, a hozzájuk és egyetemünkhöz is méltó és érdemi párbeszéd. Ráadásul a jelöltek elképzelései így tovább is fejleszthetők a pályázati folyamat során” – tette hozzá Böszörményi-Nagy Gergely.

A nyílt nemzetközi pályázat előkészítésében Fülöp József jelenlegi rektor, a MOME szenátusa és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány nemzetközi tanácsadó testülete is részt vett. A MOME célja, hogy új gyakorlatával példát mutasson a hazai felsőoktatási intézmények számára.