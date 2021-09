Már 2023-ban szeretné megrendezni a kormány az első MotoGP versenyt a Hajdúnánás közelében tervezett pályán, onnantól pedig tíz éven át - elvileg - biztosan fogadhatja a gyorsaságimotoros-világbajnokság mezőnyét a létesítmény. A nagy eseményen kívül további mintegy 200 rendezvénynappal kalkulálnak évente az új versenypályán. Annak érdekében, hogy az előzetes számítások szerint mintegy 65 milliárd forintba kerülő komplexum időben elkészülhessen, még a nyáron - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, hogy kiemelt státuszt kap az építkezés.

„A beruházás gyorsítása érdekében a kormány (…) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánította a fejlesztést. Ez az intézkedés a kapcsolódó hatósági eljárások egységességét és gyorsaságát, valamint a beruházás magas színvonalú megvalósítását szolgálja.” – nyilatkozta a Napi.hu-nak Szólláth Tibor, Hajdúnánás fideszes polgármestere.

A városvezető hírportálunknak beszámolt arról is, hogy a beruházás jelenleg az előkészítési és tervezési szakaszban jár. A kivitelezőt az elkészült tervek alapján kiírt közbeszerzési eljárás nyomán választják majd ki, így annak személye egyelőre nem ismert.

A hajdúnánási MotoGP versenypályát és autó-motorsport komplexumot egyébként a korábbi tervpályázat nyertese, a Bord Építész Stúdió Kft. tervezheti, nettó 4 milliárd 716 millió forintért.

A kép illusztráció. Kép: Pixabay

Számítanak a turistákra

Szólláth Tibor tájékoztatta a hírportálunkat arról is, hogy a beruházás nem csak a pályaépítésről szól, hanem egyéb kapcsolódó területek, valamint a környék infrastrukturájának fejlesztését is érinti. A keleti régióval szomszédos három országból - Szlovákiábók, Ukrajnából és Romániából - sok szurkolót várnak a futamokra, így a térség szolgáltató szektora is fellendülésen mehet át. Reményeik szerint a pálya a motorversenyeken túl, más rendezvénnyekkel is vonzani fogja a látogatókat.

„A MotoGP pálya a működése során a Hungaroringhez hasonlóan teremt bevételeket Magyarország számára. Többek között a MotoGP futamhoz kapcsolódóan a vendégek idegenforgalmi költései is plusz bevételt jelentenek. A pálya egyéb rendezvényei önmagában és áttételesen is gazdaságélénkítő hatással járnak. Ehhez kapcsolódik még a kelet-magyarországi régió autóiparában jelentkező pozitív hatás.” – mondta a polgármester a Napi.hu-nak.

A városvezető említést tett arról is, hogy a versenypálya és az ahhoz köthető komplexum megépítésének híre, valamint egyéb, az építőiparban bekövetkezett változások hatással voltak Hajdúnánás és környékének ingatlanpiacára is. Elmondása alapján a közelmúltban mintegy 10-15 százalékkal növekedtek az ingatlanárak a térségben.