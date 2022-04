Megérkezett a NAV terve, itt fognak lecsapni 2022-ben,

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette 2022. évi ellenőrzési tervét. Az adóhivatal továbbra is kiemelt figyelmet fordít a jelentős költségvetési kockázatot hordozó tevékenységekre, ennek kapcsán meg is nevezték az érintett ágazatokat és foglalkozási köröket, ahol ellenőrzések várhatóak. Újdonság egyebek közt, hogy a gyermeket nevelő magánszemélyek adó-visszatérítéséhez kapcsolódó ellenőrzéseket is felpörgetik.