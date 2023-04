Gyorsan lépett a magyar államigazgatás: közel 24 órával azután már napvilágot is látott a Magyar Közlönyben a kormányhatározat, hogy az amerikai nagykövet, David Pressmann szerdán bejelentette: az Egyesült Államok szankciókat vetett ki a Nemzetközi Beruházási Bankra, amelynek a központja Budapesten van, illetve annak három vezetőjére.

A vezetők közül ketten orosz állampolgárok, egy pedig magyar: Laszlóczki Imre, a bank alelnöke.

Az Orbán Viktor aláírásával, a csütörtök esti Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat kimondja, hogy a kormány egyetért azzal, hogy Magyarország lemond a Nemzetközi Beruházási Bankban fennálló tagságáról. Valamint visszavonja azt a korábbi határozatot, amely Magyarország képviseletéről szól a Nemzetközi Beruházási Bank Kormányzótanácsában.

Csütörtök délután számoltunk be arról, hogy az amerikai nagykövet szerdai bejelentésének fényében a kormány áttekintette a Nemzetközi Beruházási Bank helyzetét, és arra jutott, hogy a bankban való részvétel értelmetlenné vált, ezért visszahívja kormányzati delegáltjait.

Probléma, amelyet muszáj megoldani David Pressmann szerdán többek között elmondta , hogy az Egyesült Államok több mint ötven intézményre, (köztük a Nemzetközi Beruházási Bankra) és személyre vetett ki szankciókat, mert véleményük szerint „Oroszország pártját fogják”. A szankciókkal azt akarják elérni, hogy Oroszország kevésbé férjen hozzá a nemzetközi pénzügyi rendszerekhez. Az amerikai diplomata hozzátette: az USA nem ért egyet azzal, hogy „Magyarország vendégül látja” a pénzintézetet, amelynek vezető tisztviselői diplomatakiváltságokkal rendelkeznek. Ez szerinte olyan probléma, amelyet muszáj megoldani. Ugyanakkor David Pressmann azt is leszögezte, hogy az USA fontos szövetségesének tekinti Magyarországot, és konstruktív kapcsolatot kíván fenntartani vele.

A miniszterelnök a szokásos péntek reggeli, Kossuth Rádiónak adott interjújában beszélt az ügyről, amelyben kijelentette:

… átnéztem a Washington által közzétett listát, ott 34 magánszemélyt soroltak fel, akikről azt állítják, hogy kijátszották az Oroszország elleni szankciókat, alapvetően pénzügyi szakemberekre összpontosító listáról van szó, több, uniós, például luxemburgi állampolgárral.

Orbán Viktor azt is elmondta, hogy mindezeket a frissen kivetett amerikai szankciókat a kormány tudomásul veszi és betartja. Ugyanakkor a kormányfő hangsúlyozta: a beruházási banknak lehetett volna egy komoly szerepe az európai gazdasági életben, ezt pedig nem csak Magyarország gondolja így, hiszen több más ország is benne volt. Most tönkre is ment, ellehetetlenült a működése, nem tudja betölteni a funkcióját, mutatott rá a miniszterelnök.

Az amerikai-magyar viszonyról szólva a kormányfő kijelentette, hogy a két ország között jó a viszony, az Egyesült Államok változatlanul Magyarország legfontosabb szövetségeseinek egyike.