Hét hónapja próbál megállapodni a magyar kormány, valamint az EGT- és a Norvég Alap donorjainak képviselői arról, ki legyen a Magyarországra szánt támogatás civil részének lebonyolítója, és kezdenek kifutni az időből - írja a 24. hu. Korábban ezt a feladatot az Ökotárs Alapítvány fémjelezte csapat végezte, melyet azonban 2014-ben többfrontos állami lerohanás ért. Az Orbán-kormány szeretne új kezelőt választani, ám ebben az ügyben nem ő dönt egyedül, noha sikerült elérnie az elmúlt években, hogy kormányzati jóváhagyás kell a választáshoz.

A szóban forgó támogatások azért érkeznek a többi közt Magyarországra is, mert bár Norvégia, Izland és Liechtenstein nem tagja az Európai Uniónak, így nem is adóbefizetők, de tagjai az Európai Gazdasági Térségnek (EGT), vagyis a közös gazdasági tér előnyeit élvezik. Ennek kompenzálásaként működik a Norvég Alap és az EGT Alap, az előbbi a norvég állam, az utóbbi Norvégia, Izland és Liechtenstein támogatásával. Magyarország eddig két ciklusban vett részt a norvég pénzek felhasználásában, a legutóbbi a gyakorlatban a 2014 és 2017 között tartott.

A magyar kormány a donorokkal tavaly december 21-én megállapodott arról, hogy elindítják a program harmadik ciklusát Magyarországon. Az akkori beszámolók szerint a teljes (vagyis a Norvég és EGT Alapokból származó) támogatás összege 214,6 millió euró (mintegy 77 milliárd forint), de a norvégok feltételként szabták, hogy a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról egy független alapkezelő döntsön, az erről szóló megegyezés pedig alapfeltétele annak, hogy kifizessék a pénzeket. A felek hét hónapot adtak maguknak, hogy erről megállapodjanak, ami most jár le.

Miután ez az összesen 77 milliárd forint a többi közt társadalmi felzárkóztatásra, egészségügyi, oktatási, közlekedési és helyi fejlesztésekre, illetve a romák integrációjára fordítható, ezért elvileg a magyar állam érdeke is az lenne, hogy a pénz mielőbb megérkezzen, már csak azért is, mert az összeg nagy része felett ő is rendelkezhet. Ám a magyar kormány és a donorok a hírportál legutóbbi információi szerint még nem egyeztek meg a civil lebonyolítóról. Az persze nem kizárt, hogy ez az utolsó pillanatokban mégis megtörténik.