Nincs elvi akadálya annak, hogy a 2022-es költségvetési törvényben a kormány módosítsa, azaz emelje az inflációs célszámot, és ezáltal januártól magasabb nyugdíjemelést kaphassanak a nyugdíjasok - mondta Karsai Gábor, a GKI Gazdaságkutató vezérigazgató-helyettese a 24.hu-nak. Prognózisszámról van szó, és a kormánynak totális felhatalmazása van szinte mindenre – tette hozzá. December végén egyébként most is várható, hogy a Pénzügyminisztérium új prognózist ad majd ki. Karsai Gábor megemlítette még, úgy tudja, van arra ígéret, hogy a januári nyugdíjemelést a reálisan várható inflációhoz igazítsák.

Utalt erre egyébként Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is nemrég, mondván, a kormány is látja az inflációs folyamatokat, de új előrejelzésével megvárja a jegybank december 14-ére várható új, frissített előrejelzését. A kormány ez után tudja módosítani saját inflációs előrejelzését, ha szükséges. Ő úgy érvelt, hogy a jegybank az illetékes az infláció ügyében. Ezek alapján akár teljesülhet is a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET) kérése arra vonatkozóan, hogy a kormány vegye figyelembe a nyugdíjemelésnél, hogy a jelenleg tervezettnél magasabb lesz jövőre az infláció.

Ára lesz annak, hogy decemberben a szokottnál jóval korábban érkezik a nyugdíj - hívja fel a figyelmet a 24.hu. A különböző hónapokban 11-én vagy 12-én futott be a nyugdíjasok bankszámlájára a pénz, ám decemberben részben a karácsonyi költések miatt már 2-án jön az utalás. Jövő januárban megint a normál rend szerint, tehát 12. tájékán érkezik a bankszámlára a juttatás, így közel másfél hónap telik el a két kifizetés között.