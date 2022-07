A kormány alultervezte az inflációt a 2022-es évre, miközben a nyugdíjemeléseket ehhez igazítják. Ez vezetett ahhoz, hogy idén már kétszer is részlegesen megemelték a nyugdíjakat, hogy az infláció jelentette vásárlóerő-csökkenést kompenzálják a nyugdíjaknál. Viszont most ez is kevés lehet, hogy a rezsicsökkentést részlegesen kivezeti a kormány.

A Nyugdíjas Parlament elnöke, Karácsony Mihály szerint sokan kerülnek kilátástalan helyzetbe amiatt, hogy a rezsicsökkentést részlegesen kivezeti a kormány. Ennek fő oka, hogy sok idős régi házakban él, amely energetikai szempontból korszerűtlenek, vagyis a most részlegesen kivezetett rezsicsökkentés miatt jelentősen emelkednek a havi közüzemi díjaik.

A szervezet szerint a rezsicsökkentés kivezetése azért is érinti fájdalmasabban az időseket, mert egészségi állapotuk, élethelyzeteik miatt többet használják a világítást napközben, de jobban is fűtenek, mivel többet vannak otthonukban. Ráadásul szerinte 650 ezer magányos nyugdíjas van, aki egyedül állja a rezsiköltségeket. Miközben problémának tartja, hogy a mediánnyugdíj mindössze 135 ezer forint, ami azt jelenti, hogy egymillió ember ennél kevesebb nyugdíjellátással rendelkezik.

Nyugdíjemelést és nyugdíjas támogatást kérnek a rezsi miatt

A szakértő szerit az alacsony nyugdíjakkal rendelkezők esetében a most megemelt rezsidíjak a nyugdíjak akár 50-60 százalékát is elérheti, miközben az időseknek gyógyszereket kell vásárolniuk. Ezért a Nyugdíjas Parlament – az Infostart beszámolója szerint – négy javaslatot tett a kormánynak: