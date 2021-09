A szolgálati idő mértéke, hossza meghatározó jelentőségű a nyugdíj-jogosultság és a nyugdíj összege szempontjából is. A szolgálati idő elsősorban biztosítási jogviszony alapján keletkezik. A felsőoktatási tanulmányok esetében érvényesíthető ez több féleképpen is.

Egyrészt az 1998. január 1-je előtt felsőoktatási intézményben nappali képzésben folytatott tanulmányok idejét legfeljebb a képesítés megszerzéséhez a tanulmányok folytatása idején szükséges mértékben, de figyelembe kell venni a törvény szerint. Hozzátartozói nyugellátás esetén még az 1998. január 1-jei időpont utáni dátumokat is bele kell számítani - derül ki a cikkből. (A hozzátartozói nyugellátásokról, az azokra vonatkozó szabályokról itt olvashat részletesen.)

A felsőfokú tanulmányokkal szerzett szolgálati idő a tanulmányok kezdetét magában foglaló hónap első napjától a végét magában foglaló hónap utolsó napjáig tartó időszak, beleértve a két egymást követő tanulmányi időszak közötti tanulmányi szünet idejét is. Viszont fontos tisztázni, hogy csak egy képzésnél lehet ezzel élni.

Bizonyos esetekben a külföldi képzés is beleszámíthat a szolgálati időbe a nyugdíjazásnál: ha a külföldi állam joga szerint kiállított bizonyítvány, oklevél Magyarországon egyenértékűnek ismerhető el a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései szerint, illetve akkor, ha a külföldi résztanulmányok ideje a hazai felsőoktatási intézményben nappali képzésben folytatott tanulmányi időbe beszámításra került. Ilyenkor a képzési időre vonatkozó maximum a külföldön meghatározott diplomázáshoz szükséges legrövidebb időtartamot lehet figyelembe venni.

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveknél a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének (ideértve a doktorandusz képzést is) szolgálati időként történő elismerésére megállapodás is köthető. Ez hatósági szerződésnek számít, az érintett személy javára a járulék fizetés átvállalásával más személy vagy szerv is megkötheti. A megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 22 százalék.

A nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes öregségi nyugdíjára való jogosultságnál továbbra sem lehet azonban szolgálati idő szerzésére kötött megállapodással jogosultsági időt szerezni. Ennek oka, hogy a kedvezményes nyugellátásnál ez nem számít, mivel nem keresőtevékenységgel szerzett idő.

Ha valaki részmunkaidőben dolgozik vagy dolgozott az egyetem mellett, annak ez természetesen jogosultsági időnek számít a munkaviszony révén.