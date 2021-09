A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de a tópartokon, városokban, magasabban fekvő helyeken ennél magasabb, a hidegre hajlamos helyeken pedig alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 23 és 28 fok között várható – áll az Országos Meteorológia Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében.

Változatlan a légköri helyzet Európa térségében, továbbra is túlnyomórészt egy nagykiterjedésű anticiklon határozza meg az időjárást. A csúcshőmérséklet az Ibériai-félszigeten kívül Franciaországban és Anglia déli tájain is meghaladja a 30 fokot. Másutt ugyanakkor hűvösebb az idő, Moszkvától északra már a 10 fokot is alig éri el a csúcsérték.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Az évtized legnagyobb pusztítását okozta az idei viharszezon

Említést érdemlő csapadék csak a kontinens nyugati partvidéke mentén fordul elő. Ugyanakkor az északi államok fölött frontok és ciklonok vonulnak, így Norvégiában többfelé esett az eső, néhol jelentős - 20 mm-t meghaladó - csapadék hullott, sőt Afjord településen 106 mm-t regisztráltak. Csütörtök estig hazánk időjárásában nem várható változás.